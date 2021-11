La svolta spirituale di Marilyn Manson: dal "dark" alle vesti "angeliche"

Surreali e inquietanti. Le immagini e i video di Marilyn Manson, che stanno circolando nelle ultime ore sul web, non possono essere definite diversamente. Il sangue, i demoni, il satanismo, la blasfemia e tutto ciò che di cupo ha circondato l'artista negli ultimi decenni - alimentando il suo personaggio dark - si sono volatilizzati, lasciando il passo a un Manson più spirituale e quasi "angelico".

Per la prima volta da quando è stato accusato di abusi e violenze fisiche e psicologiche da alcune sue ex fidanzate, Marilyn Manson è tornato in pubblico partecipando alla preghiera collettiva, che il rapper Kanye West organizza ogni domenica nel suo ranch nel Wyoming. Al Sunday Service, così viene chiamato il raduno spirituale di West, Manson si è presentato completamente vestito di bianco, nascosto da una lunga tunica con cappuccio e una mascherina bianca a coprire parte del volto. Fan e curiosi, che hanno assistito alla celebrazione in diretta streaming, lo hanno però riconosciuto e le immagini del cantante, mentre prega e canta cori gospel al fianco di Kanye e Justin Biber, assiduo frequentatore del Sunday Service e devoto cristiano, hanno fatto ben presto il giro del web.

" Sta succedendo davvero che Kanye e Justin Bieber stanno convertendo Marilyn Manson al cristianesimo? ", si sono domandati in molti sui social network, dove la trasformazione del cantante ha sconvolto tutti. Un'ipotesi che sembra essere avvalorata anche dalla stampa americana, che ha attribuito proprio al rappert Ye, così si fa chiamare ora l'ex marito di Kim Kardashian, la svolta spirituale di Manson. Lo stesso Manson che nel 1996 fu nominato Reverendo della Chiesa di Satana dal fondatore della congrega Anton LaVey. Lo stesso che si fece ritrarre crocifisso sulla copertina del suo album "Holy Wood" del 2000. Lo stesso che nel 2015 bruciò la Bibbia sul palco di un concerto in Italia, ma l'elenco è infinito e blasfemo.

A giudicare dalle notizie che circolano negli States, sarebbe proprio Kanye West l'artefice della clamorosa svolta di Brian Warner, questo il vero nome di Manson. L'ex marito di Kim Kardashian starebbe cercando di "riabilitare" il cantante dopo le accuse di molestie mosse dall'attrice Evan Rachel Wood e poi da altre ex fidanzate. West ha sostenuto Marilyn Manson sin dallo scoppio della vicenda delle accuse, coinvolgendolo nella realizzazione del suo album "Donda", dove è incluso un loro duetto. Ma non solo. Lo ha invitato in alcuni show svoltisi in estate, ha favorito la riconciliazione con Justin Bibier, che nel 2017 aveva avuto un duro scontro proprio con Manson e lo ha portato ai suoi raduni spirituali. Una svolta che in molti non credono possibile anche se le immagini del Reverdendo, raccolto in preghiera insieme a West e Bibier, farebbero pensare tutto il contrario.