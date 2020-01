Ecco perché Taylor Swift ha disertato i Grammy

Taylor Swift non si sarebbe presentata ai Grammy 2020 perché non le è stata data l'assicurazione di una vittoria. A renderlo noto è il portale Pagesix. Non è di certo la prima artista che si comporta in maniera un po' capricciosa, né sarà l'ultima. Sicuramente, il comportamento della popstar statunitense ha lasciato l'amaro in bocca ai suoi numerosi fan. Taylor avrebbe quindi deciso di non presenziare all'importante evento musicale per timore di metabolizzare un'eventuale sconfitta.

Eppure, Taylor Swift era una delle icone più attese agli oscar della musica. La sua assenza era del tutto inaspettata. Il portale in lingua inglese fa sapere sull'argomento: "Diverse fonti hanno confermato a Pagesix che il team della Swift ha parlato con i responsabili dello show pochi giorni prima del live ed ha detto che la Swift si sarebbe presentata ed esibita a patto che avesse vinto uno dei grammy più importanti. Ma è stato risposto che i vincitori non sono svelati a chi organizza la serata e che le regole non si possono piegare solo per lei".

Taylor Swift si è rifiutata di partecipare ai Grammy 2020 per timore di non vincere

Non c'è dubbio che Taylor Swift sia un'artista orgogliosa a cui piaccia vincere sempre. Nelle tre categorie in cui era in nomina ai Grammy 2020, la popstar è infine stata sconfitta dalle altrettanto talentuose Billie Eilish (iconica e giovanissima artista considerata l'inventrice del dark pop) e Lizzo. Sembra proprio che questa mancata vittoria non sia stata ben digerita dalla diretta interessata. L'entourage della cantante ha però fatto sapere: "Si tratta di dichiarazioni false e ridicole al cento per cento". Può darsi, ma a rafforzare la veridicità delle tesi circolanti sul web è stato Ken Ehrlich, produttore dei Grammy, il quale ha detto: "Uno dei suoi rappresentanti mi ha telefonato per dirmi, nello specifico, che voleva esibirsi nello show per me. E in seguito non ha dato la conferma. Non posso entrare nel merito del perché, ma posso comprendere le sue ragioni".

Taylor Swift, in barba alle regole dei Grammy, avrebbe perciò preteso per lei un trattamento speciale. La sua mancata presenza sarebbe da leggersi come una vendetta da parte della popstar, in quanto non è stata accontentata. Intanto, ricordiamo che in data 31 gennaio sia uscito il nuovo singolo di "Tay Tay": Only the young. Taylor ha spiegato il significato del brano con le seguenti parole: "L'ho scritto dopo le elezioni di metà mandato, quando tanti giovani hanno voluto dare il proprio contributo all'attività politica di senatori o membri del congresso".