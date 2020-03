Il Coronavirus colpisce in maniera potente tutte le tv. Mentre si rafforzano i palinsesti dedicati ai bambini e ai ragazzi chiusi in casa e i talk di approfondimento, altri programmi vengono chiusi. In particolare a Mediaset. Dopo lo stop alle Iene e ieri sera a Quarta Repubblica perché il conduttore Nicola Porro è risultato positivo (al posto suo in onda Stasera Italia della Palombelli), il Biscione ha sospeso Domenica Live, Verissimo di Canale 5 e #CR4 La Repubblica delle Donne di Chiambretti su Rete4. Rimangono in onda il Grande Fratello, i cui concorrenti sono isolati per natura del format e Live - Non è la D'Urso che domenica sera ha sperimentato molti collegamenti via Internet. Attenzione massima all'approfondimento sul Coronavirus: da Mattino 5 a Pomeriggio 5 a Rete 4 che, ogni sera, sette giorni su sette, avrà trasmissioni in diretta, dedicate al flagello. Per evitare contagi, esperti e commentatori saranno in collegamento. E quelli in studio a un metro di distanza.

Sul fronte studenti, la tv pubblica, attraverso la direzione Rai Cultura, ha approntato un ricco palinsesto. Ci si deve sintonizzare su Rai Storia, Rai5, Raitre. Rai Cultura, Rai Scuola e RaiPlay hanno anche una vasta offerta di programmi on demand. Citiamo, tra le tante proposte, Rai Storia: dal lunedì al venerdì ogni pomeriggio dalle 15 puntate dedicate a tutte le epoche, dall'antichità al secondo Novecento, alcune delle quali introdotte dal prof. Alessandro Barbero. E Raitre: dal lunedì al venerdì, alle 15,20, I grandi della letteratura, da Dante a Manzoni, da Boccaccio a Ungaretti, a Foscolo. In ogni puntata Edoardo Camurri insieme a un suo ospite ripropone la trama del principale capolavoro di ciascun autore. Anche Italia Uno rivoluziona il palinsesto per i ragazzi: in particolare, dalle 8,30 i documentari BBC Planet Earth, meraviglie della Natura e poi serie più leggere come i Simpson e i film storici della Disney.