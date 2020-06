Ecco le prime coppie di Temptation Island. Ma la produzione rimbalza Clizia Incorvaia

Meno di un mese alla partenza di Temptation Island, il factual show di Canale5 che racconta le dinamiche delle coppie alle prese con le tentazione all'interno di un resort in Sardegna. Il programma è ancora avvolto da un'aurea di mistero viste le difficoltà del post Covid ma sembra che la produzione abbia definito a grandi linee la nuova impronta del programma, che sarà diverso da quanto visto finora, almeno in parte. Intanto sono emerse le prime tre coppie che prenderanno parte all'edizione estiva di Temptation Island, che dovrebbe essere saldamente in mano a Filippo Bisciglia e le cui registrazioni dovrebbero iniziare già nei prossimi giorni.

La partenza del programma è fissata per il prossimo 7 luglio e nel resort nei pressi di Cagliari tutto è pronto per accogliere le coppie che dovranno resistere alle tentazioni e superare i falò di confronto per uscire più forti di come sono entrate, o almeno si spera. Una delle coppie che promette scintille è quella formata da Antonella Elia e Pietro Delle Piane. Lei è reduce dall'ultimo Grande Fratello Vip e si è distinta per il carattere piuttosto fumantino all'interno della Casa. In alcune dinamiche che l'hanno coinvolta è stato protagonista anche il suo compagno, dapprima per quei baci intensi e appassionati che hanno colpito tutti e successivamente per la presunta paparazzata con Fiore Argento, sorella di Asia e figlia di Dario. Per settimane queste vicende hanno tenuto banco in tv e sui giornali e Antonella Elia sembrava pronta a lasciare l'uomo, salvo poi tornare sui suoi passi e iniziare una felice convivenza durante la quarantena.

Tra le coppie date per certe c'è anche quella formata dalla bellissima Manila Nazzaro e Lorenzo Amoruso. Lei ex Miss Italia, lui ex calciatore, sono pronti a vivere per 21 giorni separati e in balia delle tentazioni di Temptation Island. Nelle ultime ore pare che siano partiti per la Sardegna anche Giovanna Abate e Sammy Hassan, coppia che si è formata pochissimi giorni fa nel programma Uomini e Donne e che sembra già essere pronta a mettersi alla prova per valutare la stabilità e la forza dei sentimenti. Con molta probabilità, invece, non ci saranno Gemma Galgani e Nicola Vivarelli, che nei fatti non sono ancora una coppia.