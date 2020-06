"La sua salvezza è che non mi posso avvicinare": Sammy minaccia Davide

A pochi giorni dalla messa in onda della scelta di Giovanna Abate, Sammy e Davide sono arrivati ai ferri corti, sfiorando la rissa. E' solo grazie alle regole anti contagio, che impongono il distanziamento interpersonale, che i due corteggiatori non sono arrivati allo scontro fisico, ma su quello verbale non c'è stato limite. Il più infuriato è apparso Sammy Hassan, che ha fatto irruzione durante l'ultima esterna di Giovanna e Davide, stuzzicando prima la tronista e poi attaccando verbalmente il corteggiatore.

Giovanna Abate è arrivata alla fine del suo percorso a Uomini e Donne, ma il finale di stagione sta riservando più di una sorpresa. La 24enne romana ha portato alla scelta Davide Basolo (conosciuto anche come l'Alchimista) e Sammy Hassan (che si vocifera sia stato il prescelto). Quest'ultimo, però, ha suscitato non pochi dubbi sul suo reale interesse verso Giovanna, soprattutto per la questione ancora in sospeso con l'ex moglie, con la quale ha un figlio. Più volte, nel corso delle puntate, il vocalist romano ha dimostrato di avere un carattere deciso e irruento, confermandolo nell'ultima puntata, dove ha fatto irruzione nell'esterna di Giovanna e Davide. Irritato dall'atteggiamento avuto dalla tronista nei suoi confronti, Sammy non ha voluto attendere la sua esterna, facendo un'incursione a sorpresa durante l'incontro con Davide.