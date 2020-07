Temptation Island, la frase choc della fidanzata Anna: "Ora smetto di lavorare e mi deve pure mantenere"

La terza puntata di Temptation Island è stata ricca di spunti di riflessione per il pubblico a casa. Se nella relazione, finita definitivamente al falò di confronto, tra Valeria e Ciavy i telespettatori non hanno avuto dubbi a schierarsi dalla parte della ragazza, come dimostrano i social, nella narrazione del percorso di Anna e Andrea è il ragazzo a suscitare maggiori simpatie da parte del pubblico. L'atteggiamento di Anna non piace a casa e sono tantissime le critiche che le sono piovute addosso dopo una frase pronunciata in un momento di rabbia dopo aver visto alcuni video durante il falò.

Anna e Andrea hanno deciso di partecipare a Temptation Island per dare una svolta alla loro relazione, che dura da un anno e mezzo. È lei a contattare la redazione, desiderosa di avere un figlio e di sposare Andrea. Dal canto suo il ragazzo non si sente pronto, nonostante non neghi di essere innamorato. " Temptation Island è un'occasione per farle capire che la amo tanto ma deve darmi tempo perché nella vita non esiste solo la coppia ma esistono anche lavoro e progetti di vita ", ha dichiarato Andrea prima di entrare. Ciò che li allontana più di tutto nella visione del futuro sono i 10 anni di differenza che intercorrono tra loro. Anna ha 37 anni, lavora come parrucchiera, e ha già due figlie di 9 e 11 anni. Andrea ha 27 anni e lavora nel ristorante di famiglia. Lui chiede tempo a lei per costruire una famiglia insieme ma lei ha fretta, vuole avere subito un altro figlio e vuole sposarsi il prima possibile perché ha paura del tempo che passa.

Da quando è entrata a Temptation Island, Anna ha deciso di mettere in atto una strategia subdola per convincere Andrea a fare quello che vuole lei e non ha avuto remore a rivelarlo alle altre fidanzate. Giocando sulla forte gelosia di Andrea, si è avvicinata a uno dei single cercando di irretirlo per suscitare una reazione nel suo fidanzato. Lui, giovane e inesperto, inizialmente era pronto a chiedere il falò di confronto ma Filippo Bisciglia e Lorenzo Amoruso, il guru sentimentale del gruppo dei fidanzati, l'hanno portato a ragionare e a non cadere nella trappola tesa dalla sua donna. Nel percorso a Temptation Island, Andrea sta iniziando a vedere la sua fidanzata e tutta la loro relazione da un'altra prospettiva, dimostrandosi comunque sempre rispettoso di Anna. " Io in futuro un figlio con Anna lo farò, ma non ora. La colpa mia è che non ho mai detto se non ti sta bene ciao! L'ho giustificata perché non volevo perderla. Ma così non va bene, l'ho viziata troppo, io devo pensare prima a me se Anna lo vuole capire ok, altrimenti ci sarà un'altra ", ha detto Andrea alla tentatrice mentre cercava di rimettere in ordine in suoi pensieri.