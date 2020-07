A Temptation Island leccate, ricatti morali e proposte ambigue. La prima coppia esce insieme dopo il falò

Temptation Island è entrato nel vivo e nel corso della seconda puntata si è già assistito al primo falò di confronto. Le fidanzate da una parte e i fidanzati dall'altra hanno stretto ottimi rapporti con i single e le single e gli equilibri di coppia stanno evidentemente cambiando il loro baricentro. Sono emerse con forza la gelosia di Pietro Delle Piane ma anche quella di Ciavy, la strategia di Anna e l'orgoglio di Lorenzo Amoruso, ma anche l'amore di Andrea e l'incertezza di Valeria, sempre più vicina al tentatore Alessandro.

Il triangolo con il tentatore

La relazione tra Ciavy e Valeria è quella più in bilico (per ora) di questa edizione di Temptation Island. La fidanzata è sempre più attratta dal single Alessandro, con il quale il bacio è sembrato essere solo questione di tempo. I due si sono spesso abbracciati, le loro bocce si sono sfiorate e Ciavy, davanti a queste immagini, non è riuscito a essere indifferente. A parole, Valeria si dimostra ancora innamorata del suo uomo e non lo vuole perdere: " Vorrei riprovarci con lui perché mi ha dato emozioni. Se lo vedessi con un'altra spaccherei il mondo, è il mio amore nonostante tutto ". Per Valeria le risate con Ciavy sono una delle cose più belle della sua vita, insieme a sua figlia, eppure il ragazzo sembra non credere a queste parole. "Falsa, dalla finita", ripete Ciavy nel pinnettu alla vista delle immagini della sua fidanzata. " Mi porti a letto? ", chiede a un certo punto Valeria ad Alessandro, per poi aggiungere che vorrebbe che lui gli rimboccasse le coperte.

Al momento del falò, però, viene mostrato a Ciavy il video della serata in cui Alessandro ha organizzato una cena in spiaggia per Valeria. Atmosfera romantica e innocenti effusioni tra i due hanno fatto andare su tutte le furie Ciavy, che ha svelato il suo lato più geloso. I suoi compagni di avventura, soprattutto Lorenzo Amoruso, hanno però fatto notare al ragazzo che il suo comportamento fin dall'inizio non è stato corretto. " Entra innamorata, vuole andare a vivere con me e poi... Mi sento vittima io, non lei ", ha affermato Ciavy. Valeria si sente apprezzata da Alessandro, considerata con quelle attenzioni che il suo fidanzato le nega da tempo e questo sta facendo vacillare la sua consapevolezza: " Non so se sarei felice di rivederlo o no... Mi ci ha portata lui a questo... ". Alessandro è riuscito a inserirsi alla perfezione nelle trame, già molto ampie, della relazione tra Ciavy e Valeria e potrebbe essere il vero nodo della discordia di questo rapporto.

" Ti faccio toccare una cosa... ": la frase choc di Antonio alla tentatrice e la disperazione di Annamaria

Chi sta soffrendo per amore è Annamaria, in preda alle insicurezze per la sua relazione con Antonio. Lui, più giovane di lei, sembra essersi perfettamente integrato con le single del villaggio dei fidanzati, tanto da stringere un ottimo rapporto con la tentatrice Ilaria, secondo la quale lui potrebbe essere un uomo da frequentare al di fuori del programma. " Ti vedo molto, metaforicamente, cucciola. Ti vedo molto una donna da proteggere ", dice Antonio a Ilaria, parole che hanno fatto infuriare Annamaria che a quel punto, in preda alla rabbia e tra le lacrime, ha minacciato di lasciare Temptation Island. Solo l'intervento delle fidanzate ha evitato l'abbandono prematuro del programma da parte sua. Iconico, come sempre il consiglio di Antonella Elia: " Vai avanti e vedi fino a che punto è disposto ad arrivare ". Le immagini durante il falò sono eloquenti e mostrano Antonio provocante in piscina con la tentatrice. " Sei superstiziosa? Ti faccio toccare una cosa ", dice il ragazzo alla single alle sue spalle, assicurandosi che le telecamere non possano riprendere quel che succede sotto il pelo dell'acqua. " Lui ha capito di non amarmi, ed è chiaro che me l deve dire in faccia. Per fare questo è chiaro che non ami una persona ", ha commentato Annamaria.

La strategia della gelosia di Anna per avere un figlio da Andrea

Continua imperterrita, invece, la strategia di Anna per far ingelosire Andrea e convincerlo a sposarla e a fare un figlio con lei. La donna è innamorata ma la differenza di età e i 37 anni l'hanno spinta a trovare un modo per sbloccare il suo fidanzato, che a 27 anni non è propenso a creare una famiglia. La donna punta sulla forte gelosia di Andrea e quindi, secondo lei, se si mostra attratta da uno dei single lui pur di non perderla asseconda le sue richieste. La rabbia di Andrea nel vedere le immagini durante il falò è stata grande, tanto da chiedere un immediato falò di confronto con la sua donna. Filippo Bisciglia e Lorenzo Amoruso l'hanno convinto a non prendere decisioni affrettate. Andrea è in preda a una forte indecisione, perché se da una parte ama tantissimo la fidanzata, che ha già due figli che lui si sta impegnando a crescere e a sostenere, dall'altra è deluso dal comportamento di Anna, che nei suoi confronti sta attuando quasi un ricatto morale pur di raggiungere il suo scopo.

I fantasmi dal passato riemergono a Temptation Island per Pietro e Antonella

Grazie a Temptation Island, invece, Pietro Delle Piane ha scoperto che Antonella Elia si sente di nascosto con il suo ex fidanzato Fabiano. Infatti, se la showgirl non sembra per ora essersi lasciata andare con i tentatori, ha però raccontato di scrivere e sentire il suo ex, cosa ha letteralmente fatto andare su tutte le furie l'attore, che aveva chiesto alla sua fidanzata di limitare i contatti. Delle Piane, però, si dice sorpreso delle parole di Antonella Elia, che stando alla sua versione starebbe mentendo. Lui pare sappia che la sua donna si sente con il suo ex ma forse, come gli fa notare Lorenzo Amoruso, si sente più spesso di quanto lui non sia a conoscenza. " Il fatto che io abbia negato ad Antonella di sentire il suo ex è che un ex fidanzato che ti chiama 2-3 volte al giorno, dopo un po' che tu stai con un'altra persona, inizia a diventare una roba antipatica. Ovviamente, se tu senti un tuo ex e lui non entra nei rapporti nostri per me va bene ", ha affermato Pietro alla fine del suo falò a temptation Island, nonostante l'amarezza per quelle che lui reputa bugie da parte di Antonella, che ha sempre considerato una persona cristallina.

Le parole di Manila Nazzaro che fanno infuriare Lorenzo Amoruso

Alla seconda puntata di Temptation Island anche Lorenzo Amoruso ha perso la pazienza. Il più saggio ed equilibrato tra i fidanzati, sempre pronto a elargire i suoi consigli sentimentali, non ha resistito davanti alle immagini della sua fidanzata Manila Nazzaro che si lascia andare con i single. Più che la leccata della donna a uno dei ragazzi, a far innervosire maggiormente l'ex calciatore sono state le sue parole. Manila ha raccontato di voler costruire qualcosa di concreto con il suo fidanzato ma di non trovare quasi la volontà da parte dell'uomo. I due abitano in due città diverse e nessuno dei due sembra essere pronto a lasciarla per raggiungere l'altro. " Lui è un po' restio ed è quello che mi ha a volte allontanato da lui, il fatto che non ha proprio voglia di trasferirsi ", ha detto Manila parlando con le altre ragazze, spiegando di avere un lavoro a Roma che non può lasciare se vuole continuare ad avere la sua autonomia economica che le permette di mantenere i suoi figli avuti dal precedente matrimonio. " Mi auguro a un certo punto di trovare una quadra, perché senno stiamo facendo gli eterni fidanzatini? ", dice Manila scatenando l'ira di Lorenzo, che a quel punto interrompe la visione, spiegando che le cose non stanno così come racconta lei e mostrando insofferenza al termine "fidanzatini". "Se deve cercare delle motivazioni per obbligarmi a fare una cosa che sa che non si può fare per tanti motivi mi sa che ha imboccato la strada sbagliata", conclude lui.

Il falò di confronto della prima coppia a Temptation Island

Il primo falò di confronto di questa edizione di Temptation Island è quello tra Sofia e Alessandro, che dopo aver espresso il desiderio di andare via senza la sua fidanzata alla fine esce mano nella mano con lei. I due hanno resistito 5 giorni nel villaggio sardo. Le accuse reciproche di tradimento si sono sciolte al sole della Sardegna durante il confronto. "Ogni singola cosa di te mi manca", ha affermato Sofia ad Alessandro, che ha ricambiato le parole d'amore della sua donna, scrivendo il primo lieto fine di questa tormentata edizione.