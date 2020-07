Temptation Island senza lieto fine per Ciavy e Valeria: lei tiene i contatti con il tentatore

Sarebbe giunta al capolinea la relazione tra Valeria e Ciavy, due dei protagonisti dell'edizione in corso di Temptation Island. Che la loro non fosse una storia stabile è stato chiaro fin dall'inizio, quando il ragazzo si è dimenticato di salutare la sua compagna per raggiungere il villaggio dei fidanzati. Un gesto che non è passato inosservato da parte di Valeria, che in quell'occasione si è lasciata andare al primo pianto della sua esperienza. Poi, la ragazza ha subito il fascino del tentatore Alessandro, con il quale si è subito dimostrata molto in sintonia e in più di un'occasione i due sarebbero stati vicini al bacio. Ora, a diverse settimane dalla fine del programma, rumors del web raccontano che la coppia sarebbe scoppiata e che Valeria sarebbe molto vicina a un altro uomo.

A lanciare la notizia è stato il sito Vicolo delle news, uno dei più attenti portali di gossip del web, secondo il quale Valeria e Ciavy non avrebbero superato la prova di Temptation Island e sarebbero usciti separati dal programma. Gli indizi c'erano tutti, sia da una parte che dall'altra. Le parole di Ciavy, mostrate a Valeria nel corso della prima puntata, non lasciavano spazio a dubbi. " Dopo 4 anni non so se la amo ", aveva dichiarato il ragazzo, gettando nello sconforto la sua fidanzata, che a quel punto ha trovato conforto tra le forti braccia di Alessandro Basciano, giovane e muscoloso tentatore che, al di là del suo ruolo, sembra essere molto interessato alla ragazza. Tra i due ci sono stati moltissimi momenti di complicità e galeotta fu una romantica cena in riva al mare organizzata da Alessandro per Valeria in un momento di sconforto per la ragazza. Abbracci, sguardi languidi e labbra che si sono solo sfiorate in qualche occasione hanno mostrato tutta l'attrazione di Valeria verso il tentatore e viceversa. Ciavy si è mostrato molto geloso di quelle immagini ma finora non ha ancora chiesto il falò di confronto.

Tuttavia, pare che questo ci sia già stato e che i due siano usciti divisi proprio nella giornata di oggi. Il falò dovrebbe essere mostrato nel corso della prossima puntata ma nel frattempo i rumors del web si fanno sempre più insistenti su presunti contatti che Valeria continuerebbe ad avere con Alessandro anche dopo l'esperienza di Temptation Island. Per ora pare si tratti solo di timidi approcci e nulla di più, forse i due stanno valutando il da farsi e, ovviamente, devono aspettare la fine del programma prima di uscire allo scoperto, ma i social mormorano con sempre più insistenza.