Thessa è il segreto di Manuel Locatelli

Manuel Locatelli inizia a giocare a calcio nel 2004, a sei anni, tra le fila dell'Atalanta ma nel 2009 diventa ufficialmetne un prodotto della cantera del Milan. Il 22enne di Lecco fa il suo esordio in Serie A nell'aprile del 2016 a soli 18 anni e nella stagione successiva con Vincenzo Montella in panchina trova diverso spazio con 28 presenze e due best gol, di cui uno alla Juventus, realizzati in un'annata tutto sommato positiva per un centrocampista dalle grandei qualità fisiche e tecniche.

L'anno successivo aumentano le presenze ma il suo rendimento è altalenante un po' come tutto il Milan a dire il vero. Il club rossonero in estate lo cede in prestito con obbligo di riscatto al Sassuolo e con Roberto De Zerbi Manuel spicca ufficialmente il volo e in un anno e mezzo con i neroverdi mette insieme oltre 60 gettoni impreziositi da tre reti al suo attivo. Locatelli è anche nel giro della nazionale italiana di Roberto Mancini con cui non ha fatto ancora l'esordio ma è tenuto sotto stretta osservazione da parte del commissario tecnico.

Locatelli non si è lasciato propriamente bene con i tifosi rossoneri e ha sempre ammesso come il suo addio al Milan abbia provocato un po' di amarezza: "E' stata la classica esperienza dalle stelle alle stalle, diciamo, perché ho vissuto il primo periodo in cui ero considerato una star, che non ero, e questo mi ha condizionato nel prosieguo della stagione e in quello della stagione successiva. La stagione dopo ho vissuto nel buio, ho sofferto molto, anche per colpe mie, poi la batosta più grande l'ho subita quando la società mi ha comunicato che non credeva in me e ho dovuto prendere un'altra decisione, quella più giusta".

In questi giorni l'ex canterano di Milan e Atalanta è stato accostato all'Inter che ha in ballo con il Sassuolo anche la questione relativa al riscatto di Stefano Sensi. Manuel ha sempre dimostrato di essere una persona riservata in questi quattro anni e come lo in campo lo è ancora di più nella vita privata. L'ex centrocampista del Milan ha una fidanzata e scorrendo il suo profilo Instagram si nota come si chiami Thessa e che sia originaria del Costa Rica. La ragazza vanta oltre 7400 follower su Instagram, che abbia conseguito una laurea in media e pubblicità, sia una social media manager. I suoi fan stanno crescendo sempre di più giorno dopo giorno e pare sembrino apprezzare i suoi tanti scatti che mettono in risalto la sua bellezza acqua e sapone.



Segui già la pagina di curiosità de ilGiornale.it?