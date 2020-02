Francesco Totti show dalla De Filippi

Lo scorso sabato 22 febbraio, è stata trasmessa la nuova puntata di C'è posta per te. E l'appuntamento tv del people-show di Maria De Filippi in questione ha visto Francesco Totti vestire i panni di un anziano signore, al fine di non farsi riconoscere dai destinatari della sua sorpresa. Quest'ultimi, Luca e Samantha, sono due giovani affetti dalla sindrome di down e nello studio del noto format Mediaset sono stati chiamati a fare una serie di rinunce, prima di poter incontrare il loro beniamino.

Inizialmente, i due ospiti non sono riusciti a riconoscere l'ormai ex calciatore della Roma, a causa del suo camuffamento. Ma quando il vip si è liberato di occhiali, parrucca e baffi finti, Luca e Samantha si sono palesati entusiasti per la presenza del loro idolo, esclamando: "Francesco Totti!".

Il consorte di Ilary Blasi ha, dal suo canto, messo a dura prova l'altruismo dei destinatari della sua sorpresa, chiedendo ai giovani di regalargli dei loro oggetti personali in cambio di alcuni suoi doni. In particolare, ha chiesto a Samantha di donargli la sua borsa blu, per poi offrirle degli smartphone, uno stereo e un profumo targato Chanel. All'inizio, la giovane si è rifiutata di cedere le sue cose all'amato "Capitano".

Ma, ad un certo punto, si è lasciata andare ad una battuta destinata al suo beniamino, che ha divertito tutti gli spettatori accorsi in studio: "Francesco, ti do i dischi di Gigi D'Alessio... ormai è vecchio!". "Gigi D'Alessio, perché è vecchio?!?... sarà pazzo di gioia!", è così intervenuta Maria De Filippi, poco prima di consegnare a Totti i Cd regalatigli da Samantha. "Io non sono tirchia. Io sono buona di cuore" , ha quindi sottolineato la giovane ospite, tra le risate fragorose del pubblico.

Poi, è giunto il turno di Luca. A cui Totti ha offerto un nuovo tablet in cambio del suo vecchio tablet. E, la risposta secca del giovane non si è fatta attendere molto: “Ho il mio Francè, ci tengo alle mie cose” . Tuttavia, l'atteggiamento di Luca è radicalmente cambiato poco dopo, alla visione di un album con le figurine dei calciatori offertogli da Totti. Per il quale, il giovane si è detto disposto a donare una "J" in plastica, che rappresenta l'iniziale del nome della sua ragazza Jessica, e una lampadina non funzionante.

E alla reazione di Luca è seguita un'inaspettata battuta di Totti: "Questo è il nuovo album di figurine... l’unica novità è che non ci sono più io!”.

C'è posta per te con Francesco Totti segna ascolti vincenti

Nella serata di sabato, la nuova puntata di C'è posta per te ha intrattenuto 5.271.000 spettatori pari al 28.51% di share, doppiando così Una storia da cantare, che ha ottenuto il 13,73% di share su Rai 1. Alle 22.07, il picco di ascolti della giornata del 22 febbraio è stato registrato dal people show ed è pari a 6.684.837 di spettatori (uno share del 28.42%).

Ancora una volta, quindi, Maria De Filippi si è confermata "regina di ascolti". Particolarmente apprezzata dal web -dell'ultima puntata di C'è posta per te- è stata l'ospitata di Francesco Totti. A margine della quale, non sono mancati i commenti degli utenti su Twitter.

"Francesco Totti rimarrà sempre nel cuore della Roma, come rimane nel cuore di tutte le persone che lo ricorderanno come il più grande calciatore" , si legge, non a caso, in un tweet dedicato all'ex bomber capitolino.