"Ti prenderei a schiaffi": Montano e Belli arrivano (quasi) alle mani

I giorni successivi alla puntata in diretta del Grande fratello vip sono sempre friccicarelli. Le dinamiche della serata stagnano, vengono elaborate e masticate dai concorrenti che, solo a quel punto e lontani dal buonismo del live, capiscono cosa è successo e allora reagiscono. Un po' a scoppio ritardato, è vero, ma chi ha la possibilità di seguire il Grande fratello h24 di sicuro non si annoia nella diretta mattutina dalla Casa. A dar spettacolo nelle ultime ore sono stati i due macho-man de borgata di questa edizione, Alex Belli e Aldo Montano, arrivati quasi alle mani durante una discussione.

Tutto nasce nella puntata serale, quando il conduttore ha mostrato uno dei confessionali in cui Alex Belli esprime la propria opinione su Aldo Montano senza troppi peli sulla lingua. " Persone che fanno falsi sorrisi. Quand’è che esce fuori il vero Aldo Montano? Io, Alex Belli, sono uscito allo scoperto e lui quando esce allo scoperto e mostra chi è davvero ", ha detto l'attore nel confessionale. Parole che hanno scosso Aldo Montano, che già dalla puntata aveva iniziato una timida reazione alle parole di Belli. In puntata, però, tutti i concorrenti cercano sempre di moderare le proprie emozioni e di porgere, per quanto possibile, l'altra guancia.

La bomba vera è esplosa questa mattina, quando Alex Belli e Aldo Montano si sono incontrati al risveglio. Lo schermidore stava andando verso la veranda e a quel punto Belli, con fare provocatorio, l'ha salutato: " Ciao man, come stai? ". Sentendosi preso in giro, a Montano sono saltati i nervi e poco dopo il risveglio ha reagito come forse voleva già fare durante la serata precedente. Il campione olimpico sottolinea l'attore che non può pensare che tutto si risolva e torni alla normalità dopo quanto è accaduto poche prima ma Belli, convinto di voler definitivamente raggiungere l'obiettivo di far innervosire Montano, ha la riposta pronta: " Mi dispiace, però non puoi prendertela così. Se te la prendi così, vuol dire che hai la coda di paglia ".

A quel punto si rompono gli argini della pazienza e della tolleranza di Aldo Montano: " Non faccio recite. Ti reputo veramente un coglione ". Capendo che ormai Montano aveva perso i freni, Alex Belli ha continuato a provocare: " È uscito l’Aldo che volevo io ". Lo schermidore, ormai totalmente fuori di sé, sbotta un'ultima volta contro Belli: " Ti prenderei a schiaffi. Io non faccio così. Non faccio recite. Prima dici una cosa e poi cambi. Io sono rancoroso e me la tengo dentro. Io so chi sono e non ho bisogno di fare la guerra con te ". I due sono arrivati a un centimetro dalla faccia l'uno dell'altro prima che i concorrenti presenti li allontanassero a un passo dalla rissa finale.