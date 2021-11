"Hai messo la lingua": scoppia la passione fra Sophie, Alex e Soleil

Notte di Halloween infuocata al Grande fratello vip per Alex Belli, Sophie Codegoni e Soleil Stasi. Complice qualche bicchiere di troppo, il trio si è scatenato in una serie di baci sulla bocca, che ha fatto letteralmente infuriare la moglie di Belli, che sui social ha accusato il marito di mancarle di rispetto.

Quello che doveva essere solo un gioco si è trasformato ben presto in un siparietto hot da commedia erotica. Con la scusa dell'interpretazione di un bacio cinematografico, Sophie, Soleil e Alex si sono appartati e, evidentemente alticci, si sono scambiati una serie di baci sulla bocca, che sono andati un po' oltre le aspettative del pubblico. Alex Belli ha mostrato a Soleil e Sophie come si baciano gli attori su un set, chiedendo loro di scambiarsi un bacio.

Soleil e Sophie sono state al gioco e l'attore ha mostrato alla Codegoni come fare. Il trasporto che l'attore ha messo nel bacio è stato però eccessivo a detta dell'ex tronista, che allontanandosi da Alex ha esclamato: " Ma non è così il bacio cinematografico! Tu hai messo la lingua, ci ha messo la lingua ". Soleil si è mostrata restia a provare a sua volta il bacio, ma tra una risata e una toccatina con Belli, la Stasi ha ceduto baciando sulla bocca l'attore. Dopo il contatto intimo, Sophie ha punzecchiato Soleil: " La lingua c'era?". E la gieffina ha replicato con tono malizioso: "Lo scoprirete nella prossima puntata!" . Il siparietto si è concluso con il bacio saffico tra Sophie e Soleil, che hanno provato a mettere in pratica gli insegnamenti di Alex, che si è goduto la scena.

Non si è invece divertita Delia Duran, la moglie di Alex Belli, che da casa ha assistito alla scenetta in diretta streaming. Fino a oggi la modella venezuelana aveva difeso il compagno dagli attacchi mediatici per il feeling tra lui e Soleil. I continui contatti fisici tra i due, gli sguardi languidi e la loro intesa non avevano disturbato la Duran, che ora invece è letteralmente sbottata.

Delia ha affidato ai social network una lunga e amara dichiarazione, nella quale si è detta ferita dall'atteggiamento di suo marito: "So che per te il Gf Vip è un gioco ma quello che accade nella Casa sei tu a deciderlo e vedo un comportamento che va al di là del solo gioco. Sei responsabile delle tue azioni e proprio per questo, amore mio, ti dico che sono estremamente ferita e delusa perché quello che stai facendo vedere è una mancanza di rispetto verso la mia persona e verso tutta quella gente che, come me, credeva in te difendendoti anche quando eri indifendibile ".