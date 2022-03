"Ti siamo vicini...". I bimbi della pediatria scrivono a Fedez in ospedale

I tempi per le dimissioni di Fedez non sono stati ancora comunicati. Il rapper si trova ricoverato all'ospedale San Raffaele di Milano da quasi una settimana dopo aver subito un intervento per l'asportazione di un tumore al pancreas. Un'operazione durata 6 ore ma fortunatamente riuscita, che garantisce ottime prospettive di sopravvivenza al marito di Chiara Ferragni, come spiegato dallo stesso professore che ha eseguito l'intervento. In questi giorni Fedez è assente dai social, l'ultimo suo post risale all'annuncio del motivo per il quale si trova in ospedale. Anche nelle storie il rapper latita ma, in compenso, sua moglie è tornata a pubblicare (quasi) regolarmente, segno che probabilmente le condizioni di Fedez sono in miglioramento.

Dopo alcuni giorni di silenzio, il marito di Chiara Ferragni è tornato su Instagram con una storia. Niente che riguardi il suo attuale stato di salute, per il quale ha però annunciato che darà ragguagli non appena si sentirà pronto a farlo anche per essere di supporto a chi sta affrontato il suo stesso, e non facile, percorso. L'ultima storia condivisa sui social è quella di giovedì scorso, quando il rapper ha rivelato di aver avuto una conversazione telefonica con Gianluca Vialli, che lui non conosceva. La malattia che ha colpito entrambi li ha evidentemente uniti con un filo speciale e Fedez ha voluto ringraziare il componente dello staff della nazionale italiana di calcio per avergli regalato quella chiacchierata in un momento così difficile della sua vita.

A distanza di alcuni giorni, ecco che Fedez ha condiviso un'altra storia, stavolta un video dal suo letto d'ospedale al San Raffaele. Al polso del cantante si notano ancora i dispositivi medici per effettuare le terapie. Ma quel che colpisce maggiormente è il cartello che Fedez ha voluto mostrare ai suoi milioni di follower, preparato per lui dai piccoli pazienti del reparto pediatrico dello stesso ospedale in cui lui è ricoverato. " Noi bambini della pediatria ti siamo molto vicini in questo momento e riconosciamo il bene che hai fatto per tutti noi! Con affetto... Disumano ".