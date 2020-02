Tiziano Ferro chiede Xdono a Mia Martini: "Ci ho provato, con amore"

Lo scorso 4 febbraio, è stata trasmessa la prima puntata del Festival di Sanremo. Il rinnovato evento dedicato alla musica italiana, quest'anno, è condotto per la prima volta da Amadeus, il quale sarà spalleggiato- in ognuna delle cinque serate previste del Festival- da Tiziano Ferro. Quest'ultimo, nel corso della prima diretta di Sanremo 2020, ha eseguito tre performance sulle note di Nel blu dipinto di blu (Volare) di Domenico Modugno, Almeno tu nell’universo di Mia Martini e uno dei suoi successi, il brano dal titolo Accetto miracoli. "Tiziano ora canta una delle canzoni più belle che siano mai state interpretate su questo palco", ha, così, introdotto la cover del brano della Martini proposta da Ferro, Amadeus. E il super-ospite è apparso in una splendida forma fisica, sfoggiando uno smoking impeccabile sul palco del Teatro Ariston della riviera ligure. Nell'esecuzione della sua attesa cover, però, non ha trattenuto l'emozione o meglio sembra essersi lasciato sopraffare dall'emozione. Tant'è vero che non è riuscito a concludere la performance di Almeno tu nell'universo. Brano che lui aveva sempre sognato di cantare e che nel 1989 -interpretato da Mimì- si aggiudicò il premio della Critica, proprio a Sanremo.

"...Dimmi che per sempre sarai sincero e che mi amerai, davvero..." : ed è proprio intonando quest'ultimi versi, che il super-ospite si è palesato visibilmente in difficoltà, per poi lasciarsi abbandonare tra le braccia di Amadeus. "Che palle! No! Ho rovinato tutto...! Scusate, per un cantante è un'operazione a cuore aperto, questa", si è quindi sfogato, in lacrime Ferro, parlando al neo direttore artistico del Festival.

E poco prima di uscire di scena, ha ammesso di non aver portato a termine la cover: "Verso la fine, devo essere sincero, un po' non ce l'ho fatta...".

A margine del momento in cui, a Sanremo 2020, ha riscontrato difficoltà nel canto, Tiziano Ferro ha voluto condividere con il web una sua confessione intimista. "Mimì, che vuoi che ti dica?!? -si legge tra le parole riportate in un suo messaggio pubblicato su Instagram e destinato a Mia Martini-, è la vita di chi splende sempre di difetti. E ci ho provato con tanto tanto amore". E lo sfogo social di Ferro non è finito. Perché, poi, a conclusione del suo messaggio sembra voler ringraziare chi non lo ha giudicato per la sua défaillance avuta a Sanremo 2020: "Grazie a chi l'ha capito #almenotunelluniverso".

Tiziano Ferro consolato dal web