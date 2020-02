Tiziano Ferro dona il cachet di Sanremo 2020 in beneficenza

Mancano ormai pochi giorni all'inizio della settantesima edizione del Festival di Sanremo. L'evento si terrà al Teatro Ariston e verrà trasmesso su Rai 1 dal 4 all'8 febbraio 2020. Al timone della rinnovata gara della canzone italiana, ci sarà Amadeus e, a spalleggiare il conduttore, in qualità di super-ospite, sarà Tiziano Ferro. Il cantautore originario di Latina e classe 1980 presenzierà alle 5 serate previste per la kermesse ligure. E, ora, fa già parlare di sé, per essere protagonista di un gesto di solidarietà. Prima del via al Festival di Sanremo 2020, infatti, Ferro ha deciso di devolvere il cachet pattuito con l'organizzazione della kermesse ligure. Un gesto importante, che è stato reso noto dal suo ufficio stampa.

In particolare, l'idolo di molte generazioni ha donato il suo compenso sanremese a delle associazioni fondate a Latina. Luogo dov'è nato, cresciuto e che ha visto il suo sogno di fare musica diventare realtà. Cinque sono gli enti a cui Ferro ha deciso di destinare il suo compenso sanremese. La prima è l'Avis, l'Associazione Volontari Italiani del Sangue, di cui Tiziano è ambasciatore da circa vent’anni. Beneficiata della donazione di Ferro è anche la Lilt, la Lega Italiana per la Lotta contro i tumori, a cui nel luglio 2019 sono stati destinati i regali degli invitati al matrimonio del cantante. Non manca, poi, il Centro Donna Lilith, ente che dal 1986 si mobilita per garantire accoglienza, assistenza e supporto a donne e minori vittime di maltrattamenti. Infine, l'artista ha pensato di aiutare anche l'Associazione Valentina Onlus, che si adopera per l'assistenza ai malati oncologici, e l’Associazione Chance For Dogs. Ente quest'ultimo, senza scopo di lucro, che si mobilita per la cura dei cani randagi e abbandonati, nonché della loro adozione.

Le associazioni beneficiarie si dicono grate a Tiziano Ferro

In un messaggio congiunto, le associazioni beneficiarie si sono dette grate a Tiziano Ferro, per il suo gesto: "Siamo tutte strutture della provincia di Latina. Che assistono quotidianamente, con estrema fatica e immenso amore, chi ha urgente bisogno di supporto. Tiziano ha scelto di dedicare la sua partecipazione a Sanremo alla città che l’ha visto nascere, sperare e sognare. E quei sogni diventano oggi una speranza in più, per chi lotta ogni giorno sotto quello stesso cielo. Grazie di cuore Tiziano, da tutti noi”.

Stando ai rumor che circolano su Sanremo 2020, il cachet convenuto per Tiziano Ferro si aggirerebbe ad una cifra compresa tra i 150mila e i 200mila euro. Prima del cantautore di Latina, Maria De Filippi, co-conduttrice di Sanremo insieme a Carlo Conti nel 2017, aveva scelto di devolvere il suo compenso sanremese in beneficenza.