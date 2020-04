Tom Holland e Jake Gyllenhall si sfidano a torso nudo

Jake Gyllenhall e Tom Holland hanno trovato il modo di passare il tempo durante la quarantena legata alla pandemia di Coronavirus, aiutando così anche le persone rinchiuse in casa a distrarsi da questi tempi duri e ad allontanare le lacrime, attraverso una sfida decisamente fisica.

Isolamento o meno, gli attori trovano sempre un modo o un motivo per togliersi la maglia davanti al pubblico e mettere in mostra fisici sempre molto allenati e scolpiti. Come riporta Page Six, Tom Holland, lo Spider-Man della terza fase del Marvel Cinematic Universe, ha pubblicato un video sulle stories del suo account Instagram, ricondivise poi su altri social network, dove si riprende mentre è intento a fare una verticale, mettendo in mostra addominali e bicipiti. La vera sfida, però, è riuscire a indossare una t-shirt mentre è ancora in posizione verticale. Non solo, l'attore ha sfidato anche il sex-symbol Jake Gyllenhall - con cui aveva lavorato in Spider-Man: Far From Home - a fare lo stesso.

For your approval: Tom Holland tries to put on a shirt while doing a handstand pic.twitter.com/M7eOhDfm6r — Jarett Wieselman (@JarettSays) April 2, 2020

Jake Gyllenhall ha subito accettato la sfida del suo collega attore e ha riproposto il difficile esercizio ginnico, che aveva messo in difficoltà anche lo stesso Tom Holland. A differenza del giovane attore, nominato anche per la sua interpretazione di Elton John in Rocketman, Jake Gyllenhall sembra non aver avuto alcun problema ad eseguire la sfida, che risolve in una manciata di secondi. Inoltre il rispondere alla sfida di Tom Holland ha permesso all'attore di Donnie Darko di fare un po' di pubblicità al Russ & Daughters, un ristorante di pesce del Lower East Side di cui Gyllenhall indossa la t-shirt nel video.

Tom Holland then challenged Jake Gyllenhaal to put on a shirt while doing a handstand and he did. pic.twitter.com/kFHNaod74c — Jarett Wieselman (@JarettSays) April 2, 2020

L'aspetto più divertente di tutta la vicenda, però, è il fatto che Tom Holland ha sfidato anche Ryan Reynolds a fare la stessa cosa, ma l'attore, marito di Blake Lively e interprete di Deadpool, ha risposto con una story su instagram in cui si mostra con un'espressione sconcertata e risponde solo con un "no" , taggando direttamente Tom Holland. Chissà che questa sfida lanciata da Tom Holland non diventi una vera e propria moda, come fu ai tempi dell'Ice Bucket Challenge, quando le celebrità si versavano addosso secchiate d'acqua gelata per raccogliere fondi per la ricerca contro il cancro.

Elizabeth Olsen is Ryan Reynolds when Tom Holland nominated her to do the 10 pushups challenge on Instagram pic.twitter.com/Kxc7zgh2OK — (@itsjustanx) April 2, 2020

