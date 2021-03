Tommaso Zorzi si aggiudica la gara infinita del "Gieffe vip"

Si era ancora in estate, per dire. E così, dopo centosettanta giorni dal 14 settembre 2020, la quinta edizione del Gieffe Vip si chiude sul volto da gatto sornione di Tommaso Zorzi. Il ventiseienne concorrente milanese influencer e naturaliter benestante, già veterano di reality come Riccanza e Pechino Express ha lasciato al palo delle polemiche e delle gaffes gli altri 34 concorrenti. Le parole consegnate ai posteri dopo la proclamazione certo non passerebbero l'esame Winston Churchill («Pare abbia vinto io, non vedo l'ora di rivedermi la puntata!»), ma tant'è. Un'edizione che passerà alla storia del Grande fratello come quella non solo più lunga, ma con il numero maggiore di espulsioni e con ben due ritiri volontari, tra cui quello di un cavallo vincente come Francesco Oppini. Col 68% di voti a favore (il 32% al secondo classificato Pierpaolo Pretelli, mentre il terzo posto è andato a Stefania Orlando) Tommaso Zorzi è piaciuto agli altri (per le sue fragilità e per i suoi patemi sentimentali per il coinquilino Oppini) dopo essere piaciuto un sacco a sé stesso, dunque tutto bene.

C'è da giurare (anzi, è quasi certo) che l'universo del piccolo schermo abbia in serbo per lui svariate proposte di lavoro. Le sue doti di showman sono assicurate: tra i momenti clou del Gieffe Vip 2020 non si possono dimenticare la performance à la Freddy Mercury sotto la pioggia romana dopo l'uscita dalla Casa di Oppini, e il duetto sulle note di Maledetta Primavera con Stefania Orlando.