Tornatore: "Il mio cinema è come la Sicilia: a tre punte"

L’altro ieri l’Etna era in movimento: tremori, fontane di lava, cenere. E qui sotto, al Taormina Film Fest, chiusosi sabato che ha riportato in presenza il cinema dopo troppo consumo in lockdown, l’ultima scintilla è stata Giuseppe Tornatore, 65 anni, da «Baarìa», undici lungometraggi e un Oscar, che qui a Taormina ha riportato, a 25 anni dall’uscita il suo Lo schermo a tre punte per l’occasione digitalizzato grazie alla Sicilia Film Commission: esisteva copia solo in 35mm), docu-film capolavoro sul cinema, la Sicilia, il mestiere di regista. Una lezione imperdibile: presentando l’opera, accanto a Federico Pontiggia, co-direttore artistico del Festival, Tornatore - qui lo chiamano “Peppuccio” - ha confessato alcuni particolari curiosi. Che gli era mia più capitato di riguardalo («Quando finisco un film poi non lo rivedo più»). Che l’idea di riproiettarlo gli sembrava inutile oggi («E se fosse solo un ferro vecchio del mio lavoro?»), ma poi ha rivisto l’inizio e si è detto «Ma che idea curiosa... È strano: ho avuto una sorta di immodesta ammirazione di me stesso. Mi è sembrata una formula ancora ripetibile». E che aveva ragione Leonardo Sciascia: «Si sono sempre fatti, si fanno e si continueranno sempre a fare film sulla Sicilia».

Ed eccola, la Sicilia di Giuseppe Tornatore. Lo schermo a tre punte, che utilizzando la stessa tecnica della scena finale del suo capolavoro Nuovo Cinema Paradiso unisce più di 500 scene tratte da oltre cento film girati o ambientati sull’isola (su oltre 800 titoli visionati), è un’enciclopedia della cultura cinematografica siciliana, mostrando tutto ciò che il cinema ha raccontato sui caratteri, i comportamenti, i luoghi comuni e gli stereotipi della Sicilia e i siciliani, in 14 capitoli: geografia, storia, «Urlo», «Risata», «Gesti, Codici, Linguaggio», «Baffi», «Omertà», «Proverbi», «Donna», «Baci e Baciamani», «Sentenza», «Delitti e cadaveri», «Sciascia»... Quindi frammenti, sequenze, battute, scorci da Patton generale d’acciaio, o Il giorno della civetta di Damiano Damiani, da Sedotta e abbandonata di Pietro Germi o Salvatore Giuliano di Rosi, da Stanno tutti bene dello stesso Tornatore. E poi Johnny Stecchino di Benigni (la piaga siciliana del traffico...), le pellicole irresistibili con Franco e Ciccio, tutti e tre i capitoli del Padrino, naturalmente Il Gattopardo (che all’inizio non c’era, per questioni di diritti, poi si mosse Martin Scorsese, e furono inserite anche le scene del capolavoro di Visconti), le commedie sexy alla siciliana, Il pentito di Pasquale Squitieri, Baciamo le mani di Vittorio Schiraldi, Joe Valachi: i segreti di cosa nostra di Terence Young, Malacarne di Pino Mercanti del 1946 o Il giustiziere di mezzogiorno di Umberto Lenzi del ’75...