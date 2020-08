Tutte le news sul nuovo capitolo della saga di Twilight

L’attesa è finita, almeno per i fan americani che già da ieri hanno in mano una copia di “Midnght Sun” il nuovo libro di Stephanie Meyer, creatrice della saga dal successo planetario "Twilight". In realtà il libro non non è un sequel, bensì una riscrittura della storia raccontata nella versione di Edward. Le sue emozioni, la nascita del suo amore per Bella e tutto quello che è successo: le sue ansie le paure per questo enorme sentimento, che i lettori non hanno avuto modo di conoscere se non dalle parole di Bella che sono appunto quelle riportate nella saga uscita per la prima volta nel 2016.

In realtà "Midnight Sun" non è un libro scritto recentemente. Doveva uscire subito dopo l’ultimo capitolo di Twilight, ma all’epoca, le bozze erano state sottratte alla scrittrice, che aveva l’abitudine prima di pubblicarle, di farle leggere ad una ristretta cerchia di persone per avere i loro commenti sulla storia.

Alcune di queste erano finite in rete e la scrittrice aveva deciso di non pubblicare mai più il libro. Invece dopo oltre 10 anni, quindi dopo le trasposizioni cinematografiche, che ha portato al successo planetario anche i due interpreti Robert Pattinson e Kristen Stewart, la Meyer ha dato alle stampe il libro che già risulta sold out dopo appena un giorno dall’uscita.

I fan italiani, si parla di milioni, sono già in fibrillazione e per tutti loro, il 24 settembre uscirà anche la versione edita da Fazi Editore che si preannuncia un vero successo come nel resto del mondo. La Meyer ha inoltre lanciato un concorso attraverso il quale due fortunati lettori per ogni Paese avranno la possibilità il 18 agosto di parlare con lei e di chiederle tutte le curiosità sulla saga in una video diretta esclusiva.

Curiosità che sono sicuramente tante, a partire dal fatto che in dieci anni sulla scia di Twilight sono uscite molte altre saghe, solo per citare due delle più famose “After”, di cui tra poco uscirà il secondo film e “50 sfumature di grigio” dove però il sesso era molto più presente rispetto ai casti baci che si sono scambiati Edward e Bella. La scrittrice si sarà fatta in qualche modo influenzare e almeno i pensieri di Edward saranno più sensuali? Presto per scoprirlo, l’unica notizia certa è che "Midnight Sun" non avrà un seguito e non sarà diviso in più capitoli.