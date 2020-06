"Tutto questo alcol ti gonfia", Sonia Bruganelli sotto attacco hater

Sonia Bruganelli è stata nuovamente presa di mira da parte degli hater che si sono accaniti contro la foto di un aperitivo estivo, l'immagine di un cocktail che l'imprenditrice ha voluto immortalare e condividere su Instagram. " Devi smetterla con tutto quest’alcol che ti stai gonfiando a vista d’occhio ", digita un hater all'indirizzo della moglie di Paolo Bonolis rimproverandola della scelta. Ma Sonia non sembra curarsene, ormai abituata alla valanga di critiche e di veleno che animano quotidianamente la sua pagina social.

I detrattori della Bruganelli soggiornano costantemente sul suo profilo commentando con acredine e odio ogni tipologia di scelta personale o lavorativa da lei messa in atto. La moglie di Bonolis si sta godendo qualche giorno di ferie in Toscana in compagnia della famiglia e alcuni amici, condividendo con i follower scorci meravigliosi di mare e paesaggi poetici. Ma tutto ciò che la riguarda finisce sempre sotto l'occhio clinico di chi mal sopporta le sue scelte di vita, anche le più semplici.

Da tempo gli hater si sono accaniti contro la sua forma fisica colpevolizzandola di eccedere con gli aperitivi, accusandola di aver accumulato peso proprio per i troppi drink e coktail. Una critica di pessimo gusto e del tutto immotivata, ma che non sembra comunque catturare l'attenzione di Sonia che preferisce non rispondere evitando di cadere nella trappola. Ci pensano i suoi follower a difendere la sua bellezza, rispedendo al mittente critiche e cattiverie.

La Bruganelli preferisce godersi le meritate vacanze e il bellissimo paesaggio toscano, immortalando attimi di puro relax e qualche selfie in costume mostrando una volta di più l'incredibile fascino dei suoi occhi. Ignorando bellamente i giudizi e gli accapigliamenti che animano i commenti del suo social.

Del resto la moglie di Bonolis si è abituata a queste presenze e all'interesse che le sue foto scatenano, come le immagini dedicate agli acquisti fashion prese costantemente di mira da parte dei suoi detrattori. In tanti non le perdonano i soldi spesi per compere griffate mentre " la gente muore di fame ", in una sequenza continua di offese di vario genere. Nonostante il suo impegno come imprenditrice, stilista di moda, conduttrice e proprietaria di un'agenzia di casting gli hater non le perdonano la parentela con Bonolis.

Accusandola di essersi arricchita grazie al marito famoso, dimenticando invece le sua capacità imprenditoriali. Per questo ogni selfie viene tacciato di esibizionismo, anche le immagini più semplici dove Sonia brinda o sorride in un negozio vengono costantemente massacrate. Ma la Bruganelli sembra aver trovato la soluzione contro gli hater, proseguendo con la sua vita senza curarsi di loro.