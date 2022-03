Uomini e donne, ex di Gemma colpito da infarto: "Operato due volte"

Fino allo scorso novembre Costabile Albore è stato uno dei protagonisti di Uomini e donne. Ma a pochi mesi dall'uscita dalla trasmissione di Maria De Filippi, il cavaliere ha dovuto affrontare un drammatico periodo, prima con la morte della sorella poi per l'infarto, che lo ha colpito e che lo ha costretto a due interventi chirurgici.

L'uomo adesso è fuori pericolo e su Uomini e donne Magazine ha raccontato la difficile esperienza vissuta negli ultimi due mesi. " È stato un periodo di grande sofferenza. Ho subito due interventi a breve distanza ", ha fatto sapere l'ex corteggiatore di Gemma Galgani. Costabile era arrivoto negli studi di Uomini e donne lo scorso settembre per corteggiare la dama torinese. Dopo alcune uscite tra i due sembrava essere scoppiato l'amore, ma in seguito ad alcune incomprensioni l'uomo ha deciso di interrompere la frequentazione con Gemma. " Di te voglio conservare un ricordo bellissimo, ma non voglio continuare la conoscenza ", aveva detto lui lo scorso novembre nell'ultima puntata, nella quale è stato protagonista prima di abbandonare definitivamente il programma.

A quattro mesi di distanza da quell'addio Costabile è tornato a parlare attraverso le pagine della rivista ufficiale della trasmissione, raccontando del malore che lo ha colpito. L'uomo aveva appena perso la sorella, morta per cause sconosciute, quando ha avuto un infarto. Trasportato d'urgenza in ospedale Albore è stato sottoposto a una serie di esami medici, che hanno evidenziato un quadro clinico serio tanto da farlo finire in sala operatoria: " Avevo le coronarie e le carotidi occluse e mi hanno messo quattro bypass ". Per lui sono stati necessari due interventi chirurgici prima di potere tornare alla vita di tutti giorni.