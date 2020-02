Uomini e Donne, Giulio Raselli chiede scusa a Giovanna Abate

Nelle ultime registrazioni del trono classico di Uomini e Donne, Maria De Filippi ha invitato Giulio Raselli e Giulia D’Urso, che sono stati costretti a confrontarsi di nuovo con Giovanna Abate.

La nuova tronista, infatti, prima di accomodarsi sulla poltrona rossa , è stata una delle corteggiatrici di Raselli e, a conclusione del suo percorso, ha dovuto accettare con l’amaro in bocca che l’uomo che sperava diventasse il suo fidanzato, in realtà, preferiva la nemica. Il momento della scelta, quindi, si è trasformato in uno dei più tesi di sempre e, quando la Abate ha capito di essere stata “scartata”, non ha avuto peli sulla lingua nel dire a Giulio ciò che pensava realmente di lui.

Il confronto tra i due si è trasformato in un litigio molto acceso al termine del quale Giovanna ha lasciato gli studi di Uomini e Donne rifiutandosi anche solo di stringere la mano al tronista. L’attacco e le parole riservate da lui alla sua corteggiatrice hanno fatto sì chelei si ricredesse totalmente sul ragazzo che, ospite delle ultime registrazioni del trono classico, si è sentito in dovere di farle delle scuse per il modo in cui si è comportato al momento della scelta.

La presenza di Giulio e Giulia, come riportato dal Vicolodellenews, non ha reso particolarmente felice la Abate che, dopo essersi lasciata scappare delle smorfie eloquenti sui suoi pensieri, ha salutato i due sottolineando come quell’atteggiamento fosse “il più falso della storia”. Raselli, tuttavia, ha preso la parola per scusarsi con Giovanna: rivedendo le registrazioni del momento della scelta, ha compreso di non aver avuto con lei tatto e di aver esagerato dimostrandosi nei suoi confronti furibondo e non comprendendo il suo reale stato d’animo in quel momento.

La Abate non ha potuto far altro che accettare le scuse di Giulio, salvo poi sottolineare che, se tornasse indietro, non cambierebbe nulla del suo percorso da corteggiatrice e del confronto avvenuto durante la scelta, facendo e dicendo tutto quello che poi l’ha portata ad essere la non scelta di Raselli.