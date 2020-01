Uomini e Donne, Manuel Galiano pronto a tornare per corteggiare Giovanna

Giovanna Abate è diventata la nuova tronista del dating show di Maria De Filippi da pochi giorni e sta già attirando le simpatie di molti corteggiatori, anche di quelli esterni al programma. Tra i ragazzi pronti a conquistarla ce n’è uno già noto al grande pubblico: Manuel Galiano. L’ex corteggiatore di Giulia Cavaglià, noto per esser stato la sua scelta finale, si è detto pronto a scendere le scale dello studio per conquistare il cuore della bella romana.

Dopo il "no" ricevuto dal tronista Giulio Raselli – che le ha preferito Giulia alla scelta finale – Giovanna Abate ha deciso di affrontare una nuova sfida: quella del trono. Maria De Filippi le ha proposto la seduta più importante del suo reality, forte del consenso che la ragazza è riuscita a strappare ai telespettatori in questi mesi di trasmissione. Il suo carattere deciso e schietto l’ha fatta emergere dal gruppo e fino alla fine Giulio Raselli è rimasto in bilico nella sua scelta finale. Oggi che Giulio ha iniziato la sua storia d’amore con Giulia, per lei è tempo di vivere l’esperienza da tronista. Nelle scorse ore si sono tenute le registrazioni delle nuove puntate - in cui farà il suo ingresso in studio da tronista anche lei - e già sono arrivate le prime proposte.