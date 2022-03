Melandri e la separazione: "Vi spiego perché vado all'Isola dei Famosi"

" Non so se sia debolezza o coraggio, ma credo che la sincerità in fondo paghi sempre ". Lo ha scritto Marco Melandri sulla sua pagina Instagram prima di partire per l'Isola dei famosi. Il coraggio dell'ex pilota di motociclismo lo ha trovato raccontando una parte della sua vita privata rimasta nascosta fino a oggi e tornata a galla negli ultimi giorni prima dell'inizio del reality.

La notizia della sua partecipazione all'Isola dei famosi ha dato il via a una serie di indiscrezioni e pettegolezzi, ai quali Melandri ha voluto replicare prima di volare in Honduras. " E' separato in casa, altro che famiglia del Mulino Bianco. Ha una storia con un'altra ", aveva rivelato l'opinionista televisiva Deianira Marzano sui social network, quando il nome dello sportivo è comparso nel cast ufficiale del programma di Ilary Blasi.

Così prima di finire sulle spiagge bianche dell'Isola, Marco Melandri ha deciso di rompere il silenzio sugli ultimi due anni, un periodo difficile nel quale la sua famiglia ha rischiato di sfaldarsi. L'ex pilota ha scelto di pubblicare una foto insieme alla figlia e alla moglie Manuela e un'altra insieme alla donna che per un anno ha trovato spazio nel suo cuore. " Da 15 mesi non postavo una foto di famiglia - ha scritto su Instagram Melandri - nell'altra sono con AM, la ragazza con cui ho avuto una storia nel 2021. Fine 2020 non è segreto, con la Manuela abbiamo rotto e ognuno stava a casa propria agendo nel bene di nostra figlia ".

Senza timori Melandri ha raccontato di avere conosciuto un'altra donna, della quale non ha fatto il nome, chiamandola solo AM, con la quale è nata una storia importante: " Manuela era a conoscenza di tutto, ho sempre sostenuto che la verità paga sempre. Ho iniziato a sentirmi sempre in difetto con tutto e tutti, sentivo di lasciar dietro di me dolore, tristezza e non più amore e allegria. Ho rimesso la mia vita in ordine partendo dalla priorità assoluta, mia figlia ".

Lo sportivo ha confessato di avere fatto tagli e rinunce importanti nel corso degli ultimi due anni, non sempre in modo sereno, ma di essere stato in grado di ritrovare la strada verso la sua famiglia grazie alla moglie: " Manu dopo un suo percorso non ha mai perso di vista l'obiettivo famiglia e prendendomi per mano anzi che entrare in conflitto, anche quando ne aveva tutte le ragioni, mi ha mostrato la strada ed abbiamo riunito la famiglia". Nessun rimpianto per la storia con AM, alla quale Marco Melandri ha rivolto un accorato messaggio: "Lei è stata una compagna di viaggio fantastica, le auguro tutto il bene possibile e non smetterò mai di scusarmi per non averle dato ciò che meritava ".