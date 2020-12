Tutti i "vaffa" dei vip in un minuto. Così salutano il terribile 2020

" Datti fuoco ", " Cesso ", " Kittesencula ". Chi più ne ha più ne metta. Se c'è una cosa di cui il 2020 non è stato avaro è dei vaffa che i vip hanno rifilato agli odiatori del web. Una serie infinita di rispostacce da far rabbrividire il più coatto dei coatti. Impossibile non raccogliere le migliori in una sorta di annuario trash. Del resto questo 2020 va salutato con stile (il peggiore) e magari anche con un bel calcio nel culo. Quello che virtualmente i vip vorrebbero dare ai loro hater.

Niente deretani ma accendini per Vasco Rossi. Il rocker di Zocca a marzo è finito al centro della polemica social per la rispostaccia a un follower, che lo aveva deriso sul web: " Da 'vita spericolata' a vita in mascherina', che tracollo che hai fatto. Brutta fine ". Una stilettata che ancora brucia per Vasco che, senza pensarci due volte, ha accesso la miccia: " Fai così, brucia tutti i miei dischi e datti fuoco anche te ". Chiamate i pompieri!

Anche Elettra Lamborghini ha avuto il suo bel da fare con gli hater in questo 2020, soprattutto con chi le ha dato della "rifatta". " Ma già stai fuori? La plastica passa venerdì mica oggi ", ha ironizzato un'utente sotto un selfie social, scatenando la reazione scomposta della regina del twerking: " Ma guarda te 'sto scemo...ti saluta Kitty...Kittesencula ". Pem Pem!

A Gabriel Garko il merito di aver più fan che odiatori. Seguaci pronte a tutto anche a dichiararsi spudoratamente nonostante il suo recente coming out: " Anche se speravo che mi trafiggessi la patata con tutto l'impeto della tua verga, io continuerò ad amarti ". Più che alla risposta onore al commento voglioso della fan, tanto da lasciar basito pure Garko: " Tu hai vinto il trono di Trash Italiano. Ti adoro ". Pure noi.

Una delle migliori rispostacce dell'anno porta la firma di Baby K. Non è facile che la cantante icona pop della musica italiana dia soddisfazione agli hater, ma questa volta l'odiatore di turno se l'è andata a cercare. " Occhi grandi, bocca piccola ", ha scritto lei su Instagram. " Gola profonda ", le ha replicato un seguace. Impossibile non replicare per Baby K: " Cazzetto piccolo ". Severa ma giusta.

Un bel vaffa e passa la paura, parola di Mara Venier. La conduttrice di Domenica In non è nuova a mandare a quel paese i follower più cattivelli soprattutto se la criticano sul lavoro. " Che noia Mara questa intervista ", le ha scritto un utente pochi mesi fa e per tutta risposta zia Mara gli ha rifilato un bel: " Mavaffanculo va'.... ". Tutto d'un fiato.

Chiudiamo in bellezza (solo fino a settimana prossima però) con una "perla" del rapper Gue Pequeno. L'artista non ha gradito un commento al suo look scrittogli da un hater su Instagram: " Chi ca**o è sto tipo vestito come Diego Abatantuono nei fichissimi... e ci spendono pure i soldoni! ". E se l'abito non fa il rapper le parole quelle sì: " Ma ti sei visto? Sei il cesso ".

Che dire.... addio 2020 che ci hai regalato mesi di "perle trash". Ci vediamo nel 2021 per un nuovo anno del (vero) volto dei vip...