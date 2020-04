"Vai a raccogliere pomodori", "Vai a ca...". Pago perde le staffe

La quarantena di Pago sta trascorrendo in quel di Cagliari, nella casa che il cantante condivide con Serena Enardu, e il tempo libero passa tra routine quotidiana e prove musicali.

Pago, infatti, ha deciso di sfruttare questo periodo per dedicarsi alla musica e, dopo aver trascorso alcuni giorni a Roma insieme al figlio Nicola che non vedeva da tempo, ha fatto ritorno in Sardegna mettendosi in isolamento preventivo. Lui e Serena, infatti, pur vivendo nella stessa casa, hanno deciso di stare lontani per 14 giorni a tutela della loro salute e di quella del figlio della Enardu, Tommaso.

Così, trascorrendo le sue giornate nella tavernetta che hanno a disposizione, mentre Serena occupa il piano superiore, Pago sta mettendo a punto il nuovo brano scritto durante la permanenza al Grande Fratello Vip. Ancora ignaro di ciò che il destino riserverà a lui e agli altri colleghi dopo l’emergenza coronavirus, quindi, il cantante ha espresso tutte le sue titubanze per ciò che sarà dopo il lockdown, ma il suo sfogo social ha sollevato qualche polemica.

“ Sono sicuro che la mia domenica non è molto diversa da quella degli altri musicisti, quelli che forse dovranno capire come sbarcare il lunario nei prossimi mesi – ha scritto Pago su Instagram mentre si mostrava al lavoro tra spartiti e computer - . Mah, speriamo bene ragazzi, speriamo che la musica ritorni presto a risuonare non solo tra le nostra mura! Intanto ‘tu lo sai’ versione acustica prende forma ”.

In tanti hanno invitato Pago a credere nelle sue possibilità e nel ritorno alla musica dal vivo, ma qualcun altro ha colto la palla al balzo per esprimere tutto il suo odio nei confronti del cantante. “Vai a raccogliere i pomodori, è sempre un lavoro no?”, lo ha istigato un hater e la replica infastidita di Pago non ha tardato ad arrivare.