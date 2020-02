Valentina Ferragni massacrata in rete: "Ma sei in pantofole?"

Il popolo dei social non perdona e l'ultima foto pubblicata da Valentina Ferragni sul suo profilo Instagram non fa eccezione. La bella influencer, sorella di Chiara Ferragni, è finita nel mirino dei criticoni del web per uno scatto realizzato dalla splendida cornice del Monte Bianco.



Valentina Ferragni si sta godendo un weekend in montagna, per la precisione a Chamonix, con la sua famiglia compresi Fedez e Chiara Ferragni. Poche ore fa la Ferragni junior ha condiviso con i suoi follower un suggestivo scatto da una delle vette più alte e belle delle alpi: Aiguille du Midi, situata nella parte settentrionale del massiccio del Monte Bianco. Valentina si è fatta immortalare all'interno del celebre cubo di vetro, realizzato a strapiombo su un vuoto di oltre mille metri. Ai più attenti però non è sfuggito un dettaglio. Come si può notare dalla foto, Valentina indossa infatti un paio di morbide pantofole. Non certo l'outfit adeguato per andare sulla neve e sul Monte Bianco.

Immancabili sono così arrivare le domande e le critiche di numerosi follower, stupiti per le insolite calzature: " Ma hai le pantofole? ", " Ora anche in pantofole ", " Spettacolo ma le ciabatte anche no ". In effetti, come ha spiegato lei stessa, si tratta proprio di pantofole, ma non sono l'ultima moda sfoggiata con audacia da Valentina Ferragni, bensì una protezione per preservare l'integrità del vetro sul quale migliaia di visitatori camminano ogni giorno. A spiegare il "mistero" è stata infatti la sorella di Chiara Ferragni che, nel rispondere alla domanda curiosa di una sua follower, ha raccontato: " Bisogna mettere per forza queste pantofole (sotto avevo le mie scarpe)! Penso sia per evitare di rovinare il vetro e per non scivolare ". Valentina Ferragni non è nuova a finire sotto la lente di ingrandimento degli internauti. A causa di una foto pubblicata su Instagram poche settimane fa, dove lei si mostrava in costume da bagno, gli haters si erano scatenati contro di lei e contro il suo fisico. Un attacco diretto al quale lei aveva risposto a tono e senza mezzi termini per contrastare il dilagante fenomeno del "body shaming":