Valentina Nappi senza freni a La Zanzara: "Il governo mi deve un sacco di c..."

Valentina Nappi è la regina del porno italiano. I suoi video sono visti da milioni di persone e anche ora che i set, per ovvi motivi, sono momentaneamente chiusi, lei continua e imperversare tra le star dei sogni erotici degli italiani. Solo poche settimane fa le sue parole avevano sollevato critiche e polemiche. " Meglio lo stupro del femminismo ", ha osato dire l'attrice hard, sottoposta a un vero e proprio linciaggio mediatico. Ai microfoni de La Zanzara, Valentina Nappi è tornata su queste parole e, con la schiettezza che la contraddistingue, ha fatto anche un appello al governo.

A Giuseppe Cruciani e David Parenzo, Valentina Nappi ha raccontato come sono nate quelle parole che hanno rapidamente fatto il giro della rete: " C’era una tipa che diceva che davanti ad ogni film porno ci deve essere un warning che specificava questo è un film, una cosa ridicola. In effetti è vero che preferirei uno stupro che vivere in un mondo meno libero. Ma è un’iperbole. " Davanti alla giusta obiezione di Parenzo, che ha sottolineato come non sia delicato parlare di stupri in un certo modo, l'attrice ha fatto spallucce: " E che cazzo me ne fotte c’è gente che schiatta ogni giorno dodici ore sotto il sole e non gliene frega a nessuno. Il fulcro della discussione era che secondo loro il porno spingeva le persone allo stupro. Che è una stronzata, in realtà il porno fa il contrario. Masturbandosi si smaltisce l’energia sessuale. Quindi le persone sono più rilassate. " Un'analisi non politicamente corretta quella di Valentina Nappi, che prima di cimentarsi in questo discorso ha fatto una lezione di sesso anale ai due conduttori, rivelando alcuni dettagli e segreti di questa pratica da lei molto amata.