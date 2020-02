Vasco lascia Totti "senza parole": botta e risposta tra il Kom e il Capitano

La festa in maschera cui hanno partecipato Ilary Blasi e Francesco Totti per il 40esimo compleanno della sorella della conduttrice ha riscosso successo e anche Vasco Rossi ha gradito il travestimento dei coniugi, in particolar modo quello dello storico Capitano della Roma.

Se Ilary Blasi ha stupito gli ospiti dell’evento e il web travestendosi da Achille Lauro a Sanremo ed esibendosi in una esilarante performance di “Me ne frego”, Totti ha fatto sorridere tutti presentandosi al compleanno nei panni di Vasco Rossi. Cappellino militare e classici occhiali da sole scuri: così l’ex calciatore è apparso sul web e il suo costume di Carnevale è piaciuto anche al Kom che, riprendendo uno dei video che sono apparsi sul profilo social di Ilary, ha riproposto le immagini di Totti-Vasco sul suo profilo Instagram.

“ Buon carnevale Da Vasco Rossi e Amy Winehouse ”, ha commentato il rocker di Zocca sorprendendo anche Francesco Totti. “ Senza parole ”, ha replicato lo sportivo, che è rimasto a bocca aperta davanti agli apprezzamenti del Kom. Il botta e risposta tra due idoli della musica e del calcio ha scatenato la reazione degli utenti della rete, estasiati da questa interazione che unisce due mondi apparentemente distanti.

“Ora devi insegnare a Vasco a giocare a pallone”, ha scritto un internauta, “Francesco Totti adesso ti vogliamo al Circo Massimo a cantare Siamo solo noi”, “Il Capitano e Vasco che interagiscono tra di loro...Grazie Dio Esiste!!”, hanno continuato a scrivere i follower del rocker e del calciatore, “Siete due fenomeni”, “I miei due miti in assoluto. Viva Vasco e viva Totti”, si continua a leggere sul post di Vasco Rossi.

Senza dubbio, la festa in maschera organizzata dalla sorella della Blasi per i suoi 40 anni, ha riscosso notevole successo così come i costumi scelti e intrepretati da Ilary e Francesco Totti. Da ore, infatti, le loro immagini circolano sul web e in tanti hanno mostrato di apprezzare l’ironia con cui i due si mostrano sempre sui social, senza fronzoli e spesso in compagnia di amici lontani dal mondo dello spettacolo. Nessuno, forse, si sarebbe aspettato che anche Vasco dimostrasse di apprezzare i loro travestimenti.