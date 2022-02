Vasco Rossi spegne 70 candeline

Vasco Rossi spegne settanta candeline, pure se nessuno ci crede. Il rocker sceglie di festeggiare con un cartone animato. “Siamo qui al 70esimo piano spericolato”, sono le parole nel giorno speciale. In un video, pubblicato su Instagram, che ha come colonna sonora appunto “Vita Spericolata”, l’artista ricorda i momenti più importanti della sua carriera.

L’icona della musica nazionale, nell’ascensore, ripercorre quei momenti fondamentali che hanno caratterizzato la sua esistenza musicale. Al quattordicesimo piano del palazzo immaginario, infatti, incontra il giovane del 1966, ovvero quando era solo agli inizi. Si passa, poi, per il ventitreesimo, in cui sono gli anni di Punto Radio, per il trentesimo in cui c’è l’esordio sul palco dell’Ariston con “Vado al massimo”, il quarantunesimo in cui si arriva al successo dell’album “Gli spari sopra” fino al cinquantaduesimo in cui ricorda il disco “Buoni o cattivi”. La penultima tappa è il sessantaquattresimo livello in cui c’è un omaggio al Modena Park. L’ultima, infine, è proprio il 70esimo, dove c’è appunto la grande festa.

Il cantante, infatti, qualche giorno fa aveva parlato su Facebook del compleanno: “Sono 70 volte – aveva scritto in un post - che la terra mi fa girare intorno al sole e la testa non mi gira ancora” . Stiamo parlando di chi non sente il peso dell’età. Un po' come il 77enne Morandi, che è arrivato terzo a Sanremo. Il carattere forte ed esuberante della star certamente non fa passare inosservato neanche questo momento ai fan, sparsi su tutto il pianeta, che non mancano di postare un messaggio augurale o di ricordare qualcuno dei suoi concerti più famosi.

L’artista, nasce a Zocca nel 1952, comune di 4500 abitanti del modenese. Fu allora che adotta il nome scelto dal padre camionista per omaggiare un compagno di cella nella Germania della Seconda guerra mondiale. Solo nel 1977, però, arriva, il suo primo 45 giri, che subito è un successo.

Il suo sguardo, comunque, è già rivolto al futuro, al nuovo Vasco Live che partirà il 20 maggio, dopo due anni di stop forzato per la pandemia e dove diverse generazioni si incontreranno per cantare i suoi brani più famosi. Stiamo parlando, infatti, di chi può vantare 34 album, di cui 18 in studio, 11 dal vivo e 5 raccolte ufficiali, oltre a due Ep e un’opera audiovisiva, per un bilancio complessivo di 191 canzoni. Vasco Rossi dal 1978 ha veduto ben 40 milioni di dischi, numeri che considerando la forza e la passione che lo contraddistinguono, presto saranno aggiornati.