Veronica Burchielli lontana da Alessandro Zarino

Dopo essere diventata protagonista del trono classico di Uomini e donne, la coppia formata da Veronica Burchielli e Alessandro Zarino è tornata al centro dell'attenzione mediatica. Questo per via di alcune indiscrezioni emerse in rete nelle ultime ore, che la vedrebbero vivere giorni difficili. La giovane ligure aveva riservato un 'no' all'ex tronista campano - in occasione della scelta comunicatale a sorpresa da quest'ultimo nello studio del format -per poi cambiare idea, una volta vestiti i panni di nuova tronista del dating-show di Maria De Filippi.

E, ora, fa parlare di sé, per aver comunicato al web le difficoltà riscontrate nel viversi la sua storia d'amore con Zarino in piena emergenza Coronavirus. Che ha registrato nel Belpaese 35.713 casi positivi di contagio e 2.978 morti, secondo i relativi dati forniti dalla Protezione civile e aggiornati a mercoledì 18 marzo. Tra le sue ultime Instagram story, la Burchielli aveva di recente aperto un Q&A con il web. E, proprio in risposta alle nuove domande ricevute dai follower sul suo profilo Instagram, non ha nascosto che sta vivendo a malincuore i suoi giorni di quarantena lontana dal suo compagno, il quale allo stato attuale vive dalla sua famiglia d'origine. “Lui si trova a casa con la sua famiglia e io con la mia -ha fatto sapere-. Non potrò nemmeno stargli accanto il giorno del suo compleanno”. E, incalzata da chi le aveva chiesto se lei si fosse mai sentita realmente innamorata nella sua vita, ha, poi, risposto: “Difficile rispondere a questa domanda, perché credo di avere ancora tanto da scoprire. Ma ad oggi ti rispondo di sì”.

Attraverso il suo Q&A condiviso con i follower su Instagram, qualcuno le aveva domandato se si sentisse sull'orlo di una crisi d'amore con l'ex tronista campano. Di tutta risposta, l'influencer non ha nascosto di essere impossibilitata a viversi la sua love-story con Alessandro come vorrebbe, a causa delle conseguenze della pandemia di Coronavirus che sta mettendo a dura prova l'Italia intera, in particolare le coppie: “Lo chiedete sempre tutti e alla fine avete ragione a chiedere, voi, che avete sempre creduto in noi. E pensate che mi dimentico? Ho molto rispetto per voi e per questo vi posso assicurare che se ci fossero delle cose da sapere, una volta chiarite tra me e lui, sareste i primi a essere informati. Questa situazione non aiuta, non riusciamo a vederci come la maggior parte delle coppie. Ma tutto bene”.

Veronica Burchielli invita alla prevenzione del Covid-19