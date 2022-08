"È gelosa": Victoria Beckham detesta la moglie del figlio

Sembrerebbe esserci una vera e propria guerra fredda all'interno della famiglia Beckham. Secondo quanto riporta il sito Page Six, infatti, Victoria Beckham starebbe vivento una faida con Nicola Peltz, sposa del figlio Brooklyn. I due innamorati si sono sposati lo scorso aprile, ma tra suocera e nuora i rapporti sono sempre stati tesi e ridotti al minimo. Secondo una fonte anonima riportata dalla testata le due "non si sopportano e non si parlano. L'organizzazione del matrimonio è stata orribile" .

Sembrerebbe che il motivo della tensione sia legato proprio all'organizzazione delle nozze tra la Peltz e Brooklyn Beckham. Nicole Peltz, attrice figlia del miliardario Nelson Peltz, avrebbe messo in chiaro sin da subito che, nella preparazione delle nozze "voleva che Victoria non fosse inclusa e non ha chiesto nessun suggerimento. La comunicazione tra le due era minima". Inoltre, secondo quanto scritto da Il Corriere della sera, Nicole Peltz avrebbe offeso Victoria Beckham scegliendo per le proprie nozze - celebrate nella casa di lei a Palm Beach - un abito di Valentino invece che uno confezionato dalla madre dello sposo. Una vera e propria doccia fredda che ha impedito all'ex Posh Spice di guardare la futura nuora sotto una luce positiva e di farla sentire accolta in famiglia. Da allora le cose sembrano essere peggiorate: ogni incontro, infatti, sembrerebbe portare con sé una scia di dramma che impedisce ai Beckham di avere rapporti civili con l'ultima entrata in famiglia. Una situazione, questa, che avrebbe portato Victoria e David Beckham, che vivono a Miami, a prendere le distanze anche dal figlio tanto amato.