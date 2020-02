Victoria Beckham preoccupata dalla vita social dei figli

I social network sono croce e delizia per la maggior parte degli utenti di Internet, che siano nativi digitali o meno. Ogni giorno si parla dei vantaggi, degli svantaggi e dei pericoli della vita online, oltre che dell’attenzione che dobbiamo avere nei confronti di tutto ciò che postiamo e scriviamo. Un’attenzione che si moltiplica quando a pubblicare i post sono i nostri figli, magari ragazzi giovanissimi. Lo sa bene anche Victoria Beckham che durante un’intervista alla CNBC ha affrontato la questione della vita social dei suoi figli più grandi, ovvero Brooklyn (19 anni), Romeo (17) e Cruz (15).

Victoria non sarebbe proprio entusiasta del fatto che i tre siano iscritti ai social network. Come riporta Vanity Fair la ex Spice Girl ha definito il fatto “un po’ spaventoso”. Victoria Beckham avrebbe paura di ciò che i suoi figli potrebbero trovare online. Un timore più che legittimo, visti i tempi. A tal proposito la star dichiara: “Penso che siamo una famiglia molto unita e penso che i ragazzi a volte vengono giudicati per cose che potrebbero piacere loro o per ciò che potrebbero pubblicare e non sanno, sono bambini, ma le persone guardano tutto quello che fanno”.

Impossibile darle torto. Victoria Beckham è consapevole del fatto che i suoi figli siano forse più esposti di altri ragazzi per via della popolarità dei genitori. Comunque sui social siamo tutti in vetrina e purtroppo, da quando esiste l’umanità, valgono i versi di una celebre canzone di Antoine (1967): “Tu sei bello e ti tirano le pietre, tu sei brutto e ti tirano le pietre”.

Soprattutto i più giovani vanno protetti sui social che, secondo Victoria Beckham, sono “qualcosa di relativamente nuovo per così tanti di noi, stiamo ancora imparando”. Dunque il ruolo dei genitori è fondamentale e sia David che Victoria Beckham stanno cercando di tenere il passo con i tempi. Sui loro profili social pubblicano anche fotografie che li ritraggono con i figli. Circa un anno fa Victoria si è anche spinta oltre, diffondendo attraverso Tik Tok un video in cui balla con suo figlio Romeo sulla musica di “Spice Up Your Life”, hit delle Spice Girls. Inutile dire che il filmato è diventato subito virale.