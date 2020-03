Viktorija Mihajlovic glissa sul flirt con Petagna: "Per ora siamo amici"

Sinisa Mihajlovic sta ancora combattendo la sua battaglia contro la leucemia ma a distanza di oltre 4 mesi dal trapianto di midollo osseo tutto pare proseguire, fortunatamente, per il meglio. Il tecnico serbo del Bologna in questi mesi molto duri ha potuto contare sull'affetto di amici e soprattutto dei suoi cari: a partire dalla moglie Arianna fino ad arrivare alle figlie Virginia e Viktorija che a gennaio dell'anno scorso hanno preso parte all'Isola dei Famosi, pur non resistendo più di tanto ed essendo eliminate quasi subito.

Papà Sinisa in quella circostanza mostrò il suo lato tenero davanti alle telecamere mandando un messaggio in diretta televisiva per stare vicino alle figlie impegnate nel reality in Honduras: "Non perdete mai il sorriso. Dite sempre ciò che pensate in faccia e camminate a testa alta. Il carattere viene fuori nelle situazioni difficili. Tirate fuori il vostro carattere, come fate quando litigate con i ragazzi, i fidanzati, non come quando discutete con me, perché io sono Sinisa. Vi amo, ciao belle di papà".

Le due ragazze, visibilmente emozionate e in lacrime hanno così risposto al padre: “ Questo video mi ha dato la carica. Sono orgogliosa di essere le ‘figlia di’... A distanza di mesi le figlie di Sinisa hanno dimostrato di essere molto legate al padre e in questi mesi duri l'hanno sempre aiutato e sostenuto nei momenti più difficili. In particolare Viktorija ha spesso manifestato il suo voler bene al padre con dei post su Instagram come l'ultimo di qualche giorno fa dove ha postato una foto con l'allenatore del Bologna con la seguente didascalia: "Quanto amore sei".

A proposito di amore, secondo quanto riporta golssip.it, pare che la sexy figlia di Sinisa abbia intrapreso un'amicizia con l'attaccante della Spal e prossimo centravanti del Napoli Andrea Petagna, ex scuola Milan. La ragazza a riguardo ha preferito glissare: "Al momento ci stiamo frequentando come amici, in futuro chissà". Viktorija che vanta quasi 100000 follower su Instagram è single così come il 24enne attaccante della Spal che non ha più trovato l'amore dopo la rottura con la sexy modella brasiliana Michelly Sander. Se son rose fioriranno e di questa presunta nuova relazione bisognerà anche capire l'influente parere di Sinisa che qualche tempo fa fece tremare un finto corteggiatore di sua figlia durante uno scherzo architettato dalle Iene.