"Viola come il mare" è la prima fiction italiana con Can Yaman che arriva su Canale 5

Dopo una massiccia campagna pubblicitaria debutta in tv, e in prima serata dal 30 settembre, la serie che inaugura la nuova stagione delle fiction di Canale 5. Una novità sotto tutti i punti di vista che, dalle prime impressioni, potrebbe diventare un grande successo di pubblico per la rete ammiraglia di Mediaset. Stiamo parlando di Viola come il mare, serie crime che unisce i toni della commedia in rosa, e che vede nel cast una raggiante Claudia Chillemi e il bellissimo Can Yaman, il divo delle soap di importazione che hanno trovato spazio qui in Italia. La fiction prodotta da Rti e da LuxVide è ispirata al romanzo Conosci l’estate? di Elena Bucaccio e Silvia Leuzzi edito da Sellerio. 12 gli episodi suddivisi in sei prime serate per una fiction leggera, appassionante e divertente.

La protagonista di Viola come il Mare è una giornalista che si occupa di costume e società che si trasferisce nella città di Palermo. Il capoluogo rivive in tv con un tocco magico e luminoso, dimenticando lo spettro della mafia e della criminalità organizzata, mostrando tutto il bello di Palermo. Non solo le sue tradizioni più veraci, ma anche gli usi e costumi di una città che non dimentica le sue bellissime tradizioni. Viola, però, non è una ragazza come tante. Ha una di super-potere. È affetta dalla sinestesia, ovvero è in grado di vedere i sentimenti degli altri attraverso i colori. Proprio attraverso il colore della persona che ha davanti riesce a percepire le sensazioni più nascoste dell’animo umano. Suo malgrado, diventerà una giornalista di cronaca nera e comincerà a lavorare con Francesco Demir su casi di omicidio, furto e molto altro. Il suo viaggio a Palermo però ha ragioni più profonde. Infatti, Viola vuole rintracciare il padre che non ha mai conosciuto e crede nell’aiuto dell’affascinante Francesco. Ma non sarà affatto facile resistere all’ispettore capo.

Viola come il mare miscela sia l’indagine poliziesca a temi più leggeri, creando un mix molto accattivante che è stato già utilizzato in altre fiction. Perla di diamante è la coppia Chillemi-Yaman che convince al primo sguardo. Lei è bellissima nel ruolo della giornalista stralunata, lui è affascinante in un ruolo da vero duro (che nasconde, però, un cuore tenero). Per Can Yaman si tratta della prima produzione italiana a cui prende parte. Per la Chillemi, invece, è un ritorno in tv in grande stile dopo i fast di Che Dio ci aiuti.