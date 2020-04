La vita inedita di Nadia Toffa, il toccante video della mamma per ricordare la figlia

Sono passati quasi otto mesi dalla morte di Nadia Toffa, ma il suo ricordo è sempre vivo nella mente di chi le ha voluto bene. A renderle omaggio, oggi, è stata la mamma Margherita che, attraverso i social network, ha condiviso uno struggente video dei primi anni di Nadia.

Dall’inizio della quarantena, come altri colleghi e personaggi famosi, anche il giornalista Gianluigi Nuzzi, conduttore della trasmissione "Quarto Grado", dedica alcune ore alle dirette social. Tra i tanti ospiti delle sue dirette, oggi, è stata la volta di Margherita Rebuffoni, madre della giornalista de "Le Iene". Un appuntamento live dalle proprie abitazioni che è stata l’occasione per ricordare la neo nata fondazione che porta il nome di Nadia, che raccoglie fondi per aiutare la ricerca contro il cancro e sostenere le persone più deboli e indifese (battaglia portata avanti dalla figlia per anni). Ma soprattutto un momento speciale per ricordare in un modo diverso e più gioioso la compianta giornalista, morta il 13 agosto 2019 per un tumore cerebrale. Durante la diretta la mamma di Nadia Toffa ha ricordato l’infanzia della figlia, una versione inedita e spensierata di Nadia come mai la si era vista fino a oggi.

Nel video di ricordo, poi ricondiviso da Nuzzi sul suo profilo Instagram, Nadia è ripresa nei primi anni di vita, dai primi passi per la mano a mamma Margherita, ai giochi con le sorelle e le cugine. Nel video si vede anche Nadia Toffa muovere i primi passi nel mondo della televisione e del giornalismo, ambiente che l’ha vista protagonista di grandi e importanti inchieste e servizi da adulta. Nel video Nadia è raggiante mentre veste i panni della conduttrice di un telegiornale improvvisato a 11 anni, è imbronciata con i capelli nero corvino ai tempi dell’adolescenza e ancora determinata nel ruolo di inviata per una trasmissione locale per ragazzi. Un filmato che in poco più di un minuto ha racchiuso l’essenza di Nadia Toffa, spensierata ma tenace, con quella sua personalità spiccata che l’ha contraddistinta fino alla fine. Il video, neanche a dirlo, ha incontrato il favore dei follower e il breve filmato in poche ore è diventato virale.