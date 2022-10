"Un minuto, fai un sorriso e hai finito": bufera per il video della Ferragni

L'ambiente social può essere decisamente ostile per chi, come i Ferragnez, mostra la propria vita sul web quotidianamente. Fedez e Chiara Ferragni lo hanno appurato nelle ultime ore quando non uno ma ben due post (completamente differenti) sono finiti al centro delle polemiche. Prima la foto di coppia, dove l'influencer e il rapper appaiono nudi nel loro letto, poi il video della figlia "costretta" a sorridere per fare una video da dare in pasto al web, hanno letteralmente infiammato il popolo dei social e la coppia è dovuta correre ai ripari.

Il weekend per i Ferragnez non è cominciato con il piede giusto nonostante la famiglia si apprestasse a festeggiare i 33 anni di Fedez. Gli auguri hot che la moglie ha fatto al marito attraverso la sua pagina Instagram - pubblicando uno scatto dove i due sono nudi nel letto - sono apparsi decisamente too much e la prima polemica è esplosa in un attimo: " Vi seguo, mi piacete come coppia e mi divertite anche, ma alcune volte esagerate... Riuscite a tenere almeno l intimità fuori dai social?!?", "Potete lasciarci almeno fuori dalla camera e dai vostri film porno?", "Mi sembra stiamo andando un po' oltre.. ". I follower non hanno gradito l'accostamento tra foto piccante e auguri di compleanno e per molti la scelta è sembrata più tattica (e acchiappa like) che altro.

Il video di Vittoria e la polemica

Poche ore dopo ecco esplodere la seconda polemica, questa volta legata alla figlia Vittoria, che ha seguito i genitori in montagna - con tata al seguito - per il weekend fuori porta. In uno dei tanti video condivisi nelle storie da Chiara Ferragni, si vede la piccola al tavolo che disegna e - mentre la Ferragni cerca di riprenderla con il cellulare - si sente la tata dire a Vittoria: " Solo un minuto. Fai un sorriso poi hai finito e puoi continuare a disegnare ". Il filmato è stato ricondiviso da alcuni utenti del web e i commenti negativi si sono moltiplicati in brevissimo tempo: " Non ho capito, qualcuno sopra gli 11 anni pensa che tutte le loro foto e i video sono spontanei?", "Leo ha sempre di più un'aria affranta. Sembra che cominci a capire di vivere in un Truman Show", "Il problema non è che fa foto/video, il problema e che questo diventa un impegno per i bambini, un lavoro, qualcosa da dover fare per forza tante volte al giorno, ogni giorno. Quindi invece di difenderli solo perché siete fan, dovreste capire le conseguenze di tutto ciò ".

La polemica è montata velocemente, tanto da costringere la Ferragni a rimuovere il video e a caricarlo nuovamente ma questa volta senza audio. E la scelta ha attirato nuove critiche: " Che poi l'ha rimessa senza audio. Doppiamente mi fa vedere del marcio. Se fosse stato naturale, il tutto, l'avrebbe lasciata senza problemi", "Ora che lo ha ricaricato senza audio è abbastanza inquietante", "Non accettano neppure le critiche ". L'idea che i figli siano costretti a vivere in una sorta di Truman Show non sembra piacere affatto al popolo del web, che sempre più spesso critica i Ferragnez per ciò che mostrano sui social.