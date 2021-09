Volano schiaffi a Uomini e Donne: "Si è tolta le mutande". Scoppia la rissa

Nuovo colpo di scena negli studi di Uomini e Donne. Dopo l'espulsione del nuovo tronista Joele, Maria De Filippi si sarebbe vista costretta a censurare la puntata per colpa di una rissa scoppiata in studio.

Protagonista dell'incredibile episodio sarebbe Graziano, uno degli ultimi cavalieri arrivati in studio. L'uomo, 43 anni originario di Napoli, è arrivato a Cinecittà negli scorsi giorni per corteggiare Ida. Il suo volto, però, non è nuovo al pubblico di Uomini e Donne. Graziano Amato aveva già partecipato al programma di Maria De Filippi alcuni anni fa, uscendo dalla trasmissione insieme a Liat Cohen. Ma la loro relazione si era interrotta dopo pochi mesi di frequentazione lontano dalle telecamere. Ora Graziano ha scelto di tornare in trasmissione per corteggiare Ida Platano, che però sta portando avanti la conoscenza con Marcello.

L'uomo avrebbe così chiesto a un'altra dama di uscire e da quell'incontro sarebbe scaturita la lite negli studi di Uomini e donne. L'indiscrezione arriva dal sito Vicolo delle news, che segue attivamente il programma del pomeriggio di Canale 5 con alcuni inviati tra il pubblico. Proprio durante l'ultima registrazione di una delle puntate, che andrà in onda la prossima settimana, sarebbe successo il finimondo.

" Graziano ha raccontato che sono usciti insieme e lei si è voluta spogliare lasciandogli come ricordo un paio di mutandine in macchina ", riporta il sito di gossip. Per avvalorare le sue dichiarazioni, Graziano avrebbe promesso di fare vedere foto inequivocabili a Gianni Sperti, ma la dichiarazione avrebbe mandato su tutte le furie la misteriosa donna. " A quel punto lei si è alzata e ha tirato un ceffone in pieno viso a Graziano ", si legge ancora sul sito. Una reazione forte e violenta che avrebbe costretto la padrona di casa, Maria De Filippi, a intervenire. La conduttrice avrebbe cercato di riportare la calma in studio, svelando poi di non volere trasmettere una scena tanto incresciosa in televisione. La sceneggiata non sarà dunque mandata in onda e la puntata sarà tagliata ad hoc. Ma intanto sui social network impazza il toto-nomi su chi sia la fantomatica dama, che avrebbe schiaffeggiato il 43enne in studio.