Caos a Uomini e Donne. Maria De Filippi caccia dallo studio il nuovo tronista

Le prossime puntate di Uomini e donne si annunciano ricche di colpi di scena. A partire dalla cacciata di uno dei tronisti della nuova edizione del dating show di Canale 5. Secondo le ultime indiscrezioni Joele Milan, 26 anni originario di Dolo in provincia di Venezia, sarebbe stato cacciato dal programma per avere tramato alle spalle della redazione.

L'anticipazione di ciò che i telespettatori vedranno in tv nei prossimi giorni arriva dal sito Vicolo delle News, che da anni segue dall'interno ciò che accade a Uomini e Donne. " Una talpina ci ha raccontato che durante la registrazione di sabato Maria De Filippi ha cacciato dal programma Joele ", si legge sul portale. Una notizia che avrebbe creato il caos all'interno del programma.

È difficile vedere Maria De Filippi perdere la pazienza con tronisti e corteggiatori, ma questa volta Joele avrebbe fatto perdere le staffe alla conduttrice, accordandosi con una delle sue pretendenti. Joele Milan, che lavora in una concessionaria automobilistica, durante l'ultima puntata avrebbe chiesto a Ilaria, una delle sue corteggiatrici, di accettare la sua amicizia su Instagram. L'utilizzo dei social network è vietato a tronisti e pretendenti durante tutta la partecipazione al programma. Questo per evitare che i protagonisti si vedano fuori dagli studi di Cinecittà, falsando l'evolversi dei rapporti personali all'interno della trasmissione.

Durante un ballo, in cui i due pensavano di non essere sentiti, Joele avrebbe chiesto a Ilaria di seguirlo sul profilo Instagram di un suo amico per potersi sentire di nascosto. Un atteggiamento scorretto nei confronti della redazione soprattutto perché la ragazza stava uscendo anche con l'altro tronista, Matteo. Il tentativo di ingannare Maria De Filippi e il suo staff non è passato inosservato, scatenando la reazione della conduttrice, che ha cacciato entrambi. " Maria ha fatto sedere tutte le corteggiatrici al centro dello studio - si legge ancora sul Vicolo delle News - e ha fatto uscire fuori quello che è successo pertanto l'ha invitato ad andarsene. Anche Ilaria è andata via ".