"La volgarità fa parlare": Chiara Ferragni nuda asfaltata dai follower

Chiara Ferragni è volata a Parigi per la settimana della moda e ha trovato il modo per farsi notare anche nel capoluogo francese. Tra le stratosferiche modelle che sono accorse all'ombra della Tour Eiffel, l'imprenditrice digitale rischiava di passare inosservata. Troppa concorrenza nella città dell'amore nel periodo della fashion week. E così ecco che, complice un brand dell'alta moda francese, Chiara Ferragni ha trovato come attirare l'attenzione. Almeno sui social.

Per una serie di foto postate sul suo profilo Instagram, Chiara Ferragni ha deciso di togliere il giubbino in pelle per mostrare una t-shirt alquanto particolare. Difficile pensare che l'influencer sia andata a passeggio presoché nuda (a parte i copri capezzoli) per la città ma quei pochi minuti serviti per scattare le foto le hanno valso oltre 2 milioni di like complessivi e centinaia di migliaia di commenti. Tutti positivi? No, sulla moglie di Fedez sono piovute anche molte critiche ma per la maggior parte i messaggi sono stati positivi, anche in considerazione del fatto che la fan base di Chiara Ferragni non è particolarmente avvezza al concetto di senso critico.

Tralasciando i soliti commenti sul fatto che Chiara Ferragni sia una mamma e che non possa mostrarsi con un abbigliamento sexy, che sono ormai andati fuori moda e non aggiungono nulla al dibattito, sono tanti quelli che si concentrano sullo stile dell'influencer. La t-shirt indossata dalla Ferragni, infatti, è completamente trasparente, essendo interamente realizzata in tulle, fatta eccezzione per il collo alto e per due bottoni all'altezza del seno che servono a coprire i capezzoli.

Qualcuno, però, ha provato a dire la sua andando contro la corrente dei complimenti. Ovviamente è stato attaccato e criticato dai fan dell'influencer, ma ha provato comunque a storcere il naso pubblicamente davanti a quelle immagini. C'è chi ha supposto che si tratti di un'operazione di marketing per provare a recuperare terreno su Khaby Lame, il giovanissimo creator più seguito d'Italia. Un pensiero che circola spesso ultimamente sui social. Ma la maggior parte dei commenti negativi si concentrano sulla poca eleganza dell'outfit di Chiara Ferragni. " Maglia di certo non elegante ", " Ha capito che la volgarità fa parlare, secondo me ", " Mai vista maglia più brutta di questa ", " Abbiamo confuso la libertà di vestirci come ci pare con la mancanza del buon costume. Questa è mancanza di buon costume ", si legge nei commenti. E questi sono solo una parte.

E Fedez come ha reagito? Il marito di Chiara Ferragni, rimasto a Milano con i bambini, ha ironizzato sulle foto condivise dalla moglie e ha replicato gli scatti dell'influencer tagliando una t-shirt all'altezza dei capezzoli, promettendo che la indosserà al prossimo tour, se ci sarà, non risparmiando una velata frecciata al governo che non ha ancora dato il via libera alla riapertura completa per gli spettacoli.