È (di nuovo) finita tra Stefano De Martino e Belen Rodriguez? Lei rivede Iannone

Tira aria di crisi tra Belen Rodriguez e Stefano De Martino? È quello che si sussura negli ambienti di Milano e Napoli, dove i due coniugi si trovano in questo momento. La showgirl argentina è nel capoluogo lombardo insieme a Santiago mentre l'ex ballerino da oltre un mese si trova nella città partenopea, ufficialmente per lavoro ma forse anche per prendersi un periodo di pausa da sua moglie. I due si sono ritrovati poco più di un anno fa e sembrava che tra loro si fossero appianati tutti i problemi, tutto ciò che in passato li aveva portati a dividersi ma pare che non sia così.

Cinque anni di lontananza, diverse relazioni più o meno lunghe nel mezzo per entrambi. Ci hanno provato a dimenticarsi ma non ci sono mai del tutto riusciti, anche grazie alla presenza del figlio. Forse la quarantena è stato un banco di prova troppo duro per i coniugi, che nel privato non sono diversi da una qualsiasi altra coppia. Stare insieme 24 ore su 24 ha esasperato tantissimi rapporti, pare anche quello di Alessia Marcuzzi e suo marito, e così forse anche Belen Rodriguez e Stefano De Martino hanno subito gli effetti di una convivenza forzata in uno spazio ristretto.

Poi è arrivato il lavoro di Stefano ad allontanarli. L'ex ballerino è dovuto andare a Napoli per la conduzione di Made in sud, il programma Rai che l'ha visto brillante protagonista della scorsa stagione. Le norme in atto prevedono che chi arriva in Campania è costretto a un periodo di quarantena prima di potersi muovere liberamente sul territorio e così De Martino è partito con largo anticipo per la città partenopea, forse troppo. Quello della quarantena non sembra che un'espediente per giustificare l'allontanamento, un modo furbo per trarre in inganno chi li segue e non alimentare voci di una separazione, visto che Stefano De Martino torna spesso a Milano per vedere suo figlio Santiago.

Da quel momento sono mancate le dediche, che paradossalmente quando i due vivevano sotto lo stesso tetto erano quasi all'ordine del giorno. Con il passare dei giorni si sono ridotte anche le interazioni social tra i due e quello che sembrava essere solo un gossip web ha trovato man mano certezze con lo scorrere del tempo. Belen Rodriguez è stretta nei suoi affetti stabili, con il figlio e i genitori trascorre alcune ore al parco per far divertire il bambino. Dalle foto pubblicate sul settimanale Chi, l'animo della showgirl non sembra sereno. Il settimanale l'ha poi seguita anche alla sera, quando Belen è andata a cena in un noto ristorante del centro. Quella che sembrava una normale serata con suo fratello si è improvvisamente trasformata in altro, visto che dopo mezzanotte, da una porta sul retro, ha fatto il suo ingresso in ristorante Andrea Iannone.

Il motociclista non ha mai davvero dimenticato Belen Rodriguez, così come non l'ha mai fatto Stefano De Martino. Dopo la rottura con Giulia De Lellis sembra che il ragazzo stia provando a tornare in pista per riconquistare la modella argentina, che sembra pare sia stata nuovamente travolta da uno tsunami sentimentale. Quel che è certo è che l'amore non può tutto, non quando ci sono elementi di disturbo talmente forti che non permettono di guardare troppo avanti e navigare a vista, in una storia d'amore, non è mai la scelta migliore.