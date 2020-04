Il coronavirus ferma il nuovo programma di Veronica Maya

L’arrivo del Covid – 19 ha messo in ginocchio molte persone anche alcuni personaggi del mondo televisivo e dello spettacolo. La conduttrice e showgirl italiana Veronica Maya stava lavorando per un nuovo progetto televisivo quando a causa dell’emergenza sanitaria è saltato tutto. A rilevarlo è stata la stessa conduttrice in un’intervista rilasciata e concessa al settimanaleVero: “Stavo preparando un programma con tematiche di natura sociale, peraltro straordinariamente attuali con i tempi che viviamo e per quelli che ci aspettano . Una trasmissione per Rai 2. Ovviamente ci siamo dovuti fermare. E sono fiduciosa, però, che questo progetto, una volta che la situazione generale ce lo consentirà, possa vedere la luce” .

Quando è scoppiata l’emergenza e il lockdown, la conduttrice televisiva si trovava in Abruzzo precisamente in vacanza a Roccaraso con i figli Riccardo, Tancredi e Katia ma senza il marito Marco Moraci, il quale è rimasto bloccato a Napoli a causa del suo lavoro essendo un medico. Letture in pigiama, tante coccole e abbracci sono le pratiche più gettonate della Maya per trascorrere il suo tempo con i suoi bambini sperando che al più presto questo incubo del coronavirus possa terminare.

La conduttrice ultimamente ha svolto il ruolo di opinionista nel programma serale della domenica ‘Live – Non è la d’Urso’ in onda su Canale 5, ma questa volta è pronta ad intraprendere di nuovo le vesti di presentatrice sulla principale rete nazionale italiana al quale manca dal 2018. Questa volta, però, ripartirà con un nuovo programma inedito che riguarderà principalmente: tematiche sociali anche se al momento, a quanto sembra, il tutto è stato bloccato.