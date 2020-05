Wanda Nara si rilassa al sole. Violenza social: "Sei una vacca"

Wanda Nara si trova in quarantena con suo marito nella splendida villa della coppia sulle sponde del Lago di Como. Insieme a loro anche i 5 figli di Wanda Nara, due dei quali avuti proprio da Mauro Icardi. Tanto relax per la coppia, che si sta godendo il tempo in famiglia. Lì con loro c'è anche il papà del calciatore, che ha deciso di raggiungere il figlio per non restare da solo in queste lunghe settimane di isolamento. Qui, Wanda Nara si gode lo splendido giardino sul lago dove può rilassarsi al sole ma alcune delle foto postate sembra non siano piaciute ai suoi seguaci, che sono arrivati a veri e propri commenti di body shaming nei suoi confronti.

Mauro Icardi e Wanda Nara hanno scelto di tornare in Italia dopo aver trascorso quasi 3 settimane insieme a Parigi. Allo scoppio dell'epidemia in Italia, la showgirl ha scelto di raggiungere il marito in Francia con i loro figli. In quel momento Parigi sembrava una meta sicura e il ricongiungimento familiare ha permesso loro di trascorrere insieme quello che si sarebbe prospettato un momento difficile. Wanda Nara ha così deciso di abbandonare il Grande Fratello Vip, di cui era opinionista, e di non partecipare nemmeno alla puntata finale, nonostante si trovasse già in Italia. La decisione della showgirl è stata il frutto di una lunga discussione con il marito e i due hanno convenuto che sarebbe stato meglio evitare di raggiungere Milano e gli studi Mediaset di Cologno Monzese, visto che in casa con loro ci sono anche due persone anziane.

A fine marzo, infatti, Wanda Nara e Mauro Icardi hanno lasciato definitivamente Parigi per tornare nella loro villa comasca, dove possono godere di un ampio giardino e spazi grandi dove i bambini possono svagarsi nelle lunghe ore trascorse in casa, senza attività all'esterno. Questa scelta non è però piaciuta a Maxi Lopez, padre di tre dei bambini di Wanda Nara, che ha accusato la moglie di incoscienza per aver portato i ragazzi nel cuore della regione con più contagi. Nonostante questo, Wanda Nara ha rivendicato la sua decisione e trascorre il suo tempo nella splendida abitazione tra sessioni di cucina, compiti e lunghe ore di gioco e relax all'aria aperta. L'arrivo delle belle giornate soleggiate anche sul Lago di Como è una tentazione troppo forte per Wanda Nara per non prendere un po' di tintarella, un momento da condividere anche sui social con i suoi milioni di follower.