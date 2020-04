Gf Vip, Wanda Nara non è in studio: "A casa ci sono il nonno e il papà di Mauro ed è una preoccupazione"

Da quando l'Italia è in lockdown e Alfonso Signorini si è spostato a Milano, l'unico opinionista in studio è Pupo. Wanda Nara è volata a Parigi da suo marito insieme ai suoi figli per seguire la quarantena insieme e non dividere i ragazzi da Mauro Icardi. Ha dovuto rinunciare a partecipare dallo studio alle dinamiche del programma, nonostante nella prima parte, fino a metà marzo, avesse dato brio e pepe all'edizione. Il coronavirus ha fermato anche lei, che però da circa dieci giorni è tornata in Italia.

Con il campionato di calcio francese fermo, così come tutto quello europeo, Wanda Nara e Mauro Icardi hanno deciso di fare i bagagli e tornare nella loro bellissima villa sul Lago di Como. Wanda Naea ha dovuto attendere di finire la quarantena in famiglia di due settimane e poi hanno organizzato il rientro, in una casa che può vantare un ampio giardino dove i cinque bambini possono divertirsi e giocare all'aria aperta, non avendo altro svago. " Sono a casa, mi mancate tantissimo. Ho un figlio che mi fa la produzione Mauro mi fa da cameraman ", ha detto sorridendo Wanda Nara in collegamento dal suo salotto. L'abbigliamento scelto da Wanda Nara è molto easy, la modella indossa una semplice t-shirt bianca ampia e i capelli non sono certo acconciati. Anche il trucco di Wanda Nara è ridotto al minimo: l'opinionista ha voluto mostrarsi con un'immagine semplice, acqua e sapone, che piace tanto al suo pubblico.