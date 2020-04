Wanda Nara mostra la sua villa e incassa le critiche. Costanzo: "Essere ricchi non è una colpa"

Wanda Nara sta vivendo il suo periodo di isolamento nella sua lussuosa casa sul lago di Como in compagnia del marito Mauro Icardi, dei tre figli maschi avuti dall'ex compagno Maxi Lopez, Constantino, Valentino e Benedicto, delle sue due figlie femmine, Francesca e Isabella, avute con l'ex attaccante dell'Inter oggi in forza al Psg più il suocero. La sexy procuratrice argentina è sempre sulla bocca di tutti, in positivo e in negativo, visto che è un personaggio che nel bene e nel male ama sempre e comunque esporsi.

La moglie di Icardi ha un grande feeling sui social network con oltre 6,4 milioni di follower su Instagram che non perdono tempo per commentare le sue tante foto e video sexy che la ritraggono in momenti della vita quotidiana, come avviene soprattutto nell'ultimo periodo data la pandemia da coronavirus che ha travolto l'Italia e il mondo intero, ma anche in momenti della sua vita lavorativa dato che da qualche tempo ha anche costituito un suo brand che si occupa di prodotti di cosmetica.

Il lusso in mostra

Qualche giorno fa Wanda ha pubblicato una story su Instagram nella quale ha voluto mostrare a tutti i suoi seguaci la sua grandissima casa su lago di Como, dimora dove spesso la famiglia Icardi trovava rifugio appena poteva anche ai tempi dell'Inter. La casa splendidamente arredata e con una cornice splendida dato che alle spalle c'è il lago a farla da padrone hanno strappato tanti applausi e complimenti da parte dei suoi follower con qualcuno che però le ha voluto riservare qualche critica per aver voluto esibire il lusso della sua abitazione.

La sexy opinionista del Grande Fratello, però, ha trovato un grande avvocato difensore che ha voluto spezzare una lancia in suo favore: Maurizio Costanzo. Il noto giornalista e conduttore, infatti, ai microfoni del settimanale Nuovo Tv ha preso le parti di Wanda: "Essere milionari non è una colpa. Ovvio che i ricchi possono beneficiare di comodità diverse dalle persone comuni, come case molti grandi con giardini e piscine”.

Wanda Nara ha un rapporto conflittuale anche con il padre Andres che recentemente l'aveva attaccata: " Lei pensa solo ai soldi ed è persa nella sua fama. Invitarla al mio matrimonio? Non conosco le figlie, non abbiamo rapporto al momento". Non solo, anche perché con Ivana Icardi il rapporto non è affatto idilliaco con la cognata he l'ha spesso attaccata con parole al vetriolo, accusandola di essere la responsabile della rottura tra lei e il fratello Mauro.

Segui già la pagina di sport de ilGiornale.it?