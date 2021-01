Il web contro Antonella Elia: "Hai fatto body shaming contro Samantha De Grenet"

L'ultima puntata del Grande Fratello Vip ha lasciato non pochi strascichi sia dentro che fuori dalla Casa. A far discutere è stato soprattutto il duro confronto tra Samantha De Grenet e Antonella Elia, dove non sono mancate offese e attacchi personali. L'opinionista del reality è entrata in Casa per un faccia a faccia con la showgirl, ma la parole sono andate ben oltre le aspettative e hanno scatenato la polemica sui social.



Nel corso dello scontro con Samantha De Grenet, la Elia non ha risparmiato da pesanti stoccate la collega e nell'impeto del confronto si è lasciata sfuggire un commento sull'aspetto fisico della De Grenet: " Sei un po' ingrassata, stai cedendo al peso dell'età ". Una frase che ha colpito profondamente Samantha che, a fine diretta, si è sfogata con Maria Teresa, svelando di aver preso chili durante il periodo della radioterapia dopo la rimozione del tumore al seno nel 2018. Un problema, quello fisico, che l'ha messa a dura prova negli anni ma sul quale lei ora è serena.

Per il popolo dei social però l'attacco di Antonella Elia all'aspetto fisico della De Grenet non è da perdonare. Su Twitter in molti hanno accusato l'opinionista di fare body shaming: " Antonella Elia è riuscita a fare del body shaming totalmente fuori luogo", "Antonella Elia pessima. Imbarazzante. Lo dico e lo scrivo da un po'. Horror", "Comunque è il 2021 e ci tocca ancora sentire la Elia fare body shaming", "La Elia che fa body shaming, può soltanto parlare di chili in più. Qualcuno, per cortesia, può impedirle di parlare ed obbligarla a scusarsi in ginocchio? ".

Anche nella casa del Grande Fratello alcuni coinquilini si sono schierati in difesa di Samantha. Da Stefania Orlando a Tommaso Zorzi in molti hanno accettato la durezza del confronto tra le due, ma non lo scivolone di pessimo gusto della Elia sui chili di troppo della showgirl. Anche un'ex protagonista del Gf, Cristina Plevani, non ha avuto parole di stima per la Elia e su Twitter c'è andata giù pesante: " Che imbarazzo e che caduta di stile. Ma davvero avevate bisogno di un’opinionista come la #Elia ? Un minimo di educazione verbale solo per il ruolo che ricopre ". E ora sul web c'è chiede la "testa" dell'opinionista.