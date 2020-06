"Conte rispondi a lei?". Attacco social al premier

Potrà sembrare insolito leggere un tweet del Presidente del Consiglio di una nazione indirizzato ad una popstar. Eppure è andata proprio così. La cantante americana Miley Cyrus ha recentemente lanciato un appello a Giuseppe Conte, invitando lui ed altri leader europei ad unirsi alla campagna ”Global Goal: United for future”. “L’Italia e il resto del mondo sono uniti nella solidarietà per Black Lives Matter negli USA” , scrive nel suo appello la popstar. “Dobbiamo restare uniti nella lotta al Covid-19, al suo impatto di grandi proporzioni sulle comunità emarginate, soprattutto quella di colore. Ti unisci a noi Giuseppe Conte?”.

E puntuale è arrivata la replica del Presidente del Consiglio italiano, che ha assicurato alla reginetta delle performance controverse, che l’Italia c’è. “ L’Italia ha combattuto in prima linea contro il Covid-19 ed è impegnata nell’Act- Accelerator, per garantire un accesso equo ed universale al vaccino e ai trattamenti. Cooperazione internazionale e solidarietà sono le chiavi del successo. Insieme ce la faremo, Miley” . Ma le parole di Conte non sono piaciute a tutti. Il popolo del web ha duramente criticato la decisione del Presidente del Consiglio di una nazione, di rispondere ad una “ragazzina disturbata” , definendo quello del premier, un gesto da “avanspettacolo” e poco serio per il ruolo da lui rivestito. “Risponde a una cantante-pornoattrice?! Ma come si è ridotto?!” , twitta un’utente. E ancora: “Il pdc della repubblica italiana che risponde a quella roba? Stai messo proprio male” , “Dimenticare che si é il presidente del consiglio di uno dei paesi piú importanti del mondo retwittando Miley Cyrus come un adolescente qualsiasi: fatto. Ti prego, #contedimettiti e continua con le tue nuove esperienze lontano dalla politica".

Miley Cyrus è diventata famosa giovanissima per aver interpretato Hannah Montana, serie tv per adolescenti della Disney. Dopo anni nei panni della tanto amata dalle ragazzine Hannah, la Cyrus ha seguito le orme del padre, inziando una carriera come cantante e cambiando decisamente look. Da adolescente acqua e sapone, la cantante si è trasformata in una giovane sexy e spregiudicata, stupendo il pubblico con performance artistiche considerate eccessive e volgari. Attiva promotrice dei diritti civili, l'appello cinguettante della Cyrus ha raggiunto anche il premier spagnolo Pedro Sanchez, il quale ha ricevuto diverse critiche social dagli utenti spagnoli per averle replicato.