Will Smith chiede scusa a Chris Rock. Ma ora rischia molto

Quella del 2020, sarà di sicuro ricordata come l’edizione degli Oscar, in cui i premi sono passati in secondo piano. Il vero protagonista è stato Will Smith e non tanto perché lui l’Oscar, come miglior attore per il film King Richard lo ha preso, ma per lo schiaffone rifilato in piena cerimonia, al conduttore della serata Chris Rock. Passata la sfuriata, l’attore ha deciso di chiedere scusa, con quello che aveva attaccato sua moglie Jada Pinkett Smith per una grave forma di alopecia. La domanda che si pongono ora tutti è se lo ha fatto perché lo sentiva, o perché in qualche modo doveva? Difficile dare una risposta del genere, perché ancora oggi sono molti i dubbi che quello “spettacolo poco edificante” dello schiaffone, sia stato in qualche modo concertato.

Certo è che soltanto ieri sera si è sciolta la riserva e Chris Rock ha detto pubblicamente che non avrebbe denunciato Smith. Se fosse successo, l’attore avrebbe rischiato fino a sei mesi di reclusione, oltre ad una generosa quantità di denaro da sborsare. Ma così non è andata e oggi sull' Instagram di Smith si leggono quelle che sembrano scuse sincere." Vorrei scusarmi pubblicamente con te, Chris - ha scritto Smith - Ero fuori dai gangheri e ho sbagliato. Sono imbarazzato e le mie azioni non erano rappresentative dell'uomo che voglio essere. Non c'è posto per la violenza in un mondo di amore e gentilezza. La violenza in tutte le sue forme è velenosa e distruttiva. Il mio comportamento agli Academy Awards di ieri sera è stato inaccettabile e imperdonabile. Le battute a mie spese fanno parte del mio lavoro, ma una battuta sulle condizioni mediche di Jada era troppo per me da sopportare e ho reagito emotivamente ".