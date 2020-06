William e Kate non tornano a Londra e festeggiano il compleanno del principe con una foto di famiglia

Forse mancherà loro un po’ di libertà, probabilmente sono troppo presi dai loro impegni e di sicuro sono il bersaglio preferito della stampa scandalistica, ma William e Kate, da dietro i loro gesti semplici e la grande capacità di far scivolare le polemiche sono attualmente la coppia reale di cui la Gran Bretagna aveva bisogno.

Al netto di scandali, veri o presunti, del conflitto generato dal matrimonio dell’adorato fratello di William, lo scapestrato Harry e della reciproca antipatia delle due consorti. Se non ci fossero stati loro a portare avanti la monarchia, in questo momento vivrebbe di sicuro una profonda crisi. Ed è così che l’ennesima prova di questo rinnovamento della corona, è stata data proprio oggi dai due coniugi che hanno festeggiato la festa del papà e il compleanno di William nella maniera più tranquilla, ma simbolica che si potesse: in famiglia.

Niente sfarzi, lussi, feste, una semplice macchinetta fotografica e Kate ha saputo far parlare le sue foto molto più che intere pagine di giornale. Ha fotografato suo marito nella veste più allegra e spensierata di papà, mostrando allo stesso modo quanto la sua famiglia, nonostante i pettegolezzi sia in realtà felice e salda.

La splendida serie di foto che ritraevano William giocare, come qualsiasi altro genitore al mondo, porta la firma della Duchessa di Cambridge e sono state scattate, come dicevamo, per celebrare la festa del papà e il 38° compleanno del principe, che per un caso coincidono nello stesso giorno.

William seduto sull’altalena, che stringe Louise di due anni, seduto con lui in braccio e intorno a lui la principessa Charlotte di cinque anni e il principe George di sei. L’altalena inoltre ha un grande significato anche per la festa del Papà, perché era un regalo di nozze del principe Carlo. Il ritratto della felice normalità di una famiglia, i cui figli seppur nobili vestono e vivono in maniera semplice. I bambini indossano vestiti che non superano i venti euro di prezzo l’uno e addirittura il principe George, futuro erede al trono, ha una maglietta da 6 sterline di H&M.

Kate ha scattato queste foto nella loro casa di campagna di Anmer Hall nel Norfolk e ha così dimostrato la determinazione di William nel voler far crescere i suoi figli in un ambiente sicuro e rurale. Sua moglie Kate, allo stesso modo ha potuto godere di un’infanzia molto felice nella campagna dello Berkshire insieme ai suoi genitori e ai suoi fratelli Pippa e James con cui ha da sempre un legame molto particolare.

L’esperienza di William non è certo stata la stessa, con un padre lontano e continue liti in famiglia e alla fine la perdita della sua adorata madre Diana, quando aveva solo 15 anni. Non sorprende affatto quindi, che abbia messo la felicità dei suoi figli al di sopra di qualsiasi cosa. Persino il tour dello scorso anno in Pakistan era stato organizzato intorno agli orari scolastici dei suoi tre figli.

E anche se i due duchi sono tornati al lavoro già dalla scorsa settimana per dimostrare che la Gran Bretagna ha ricominciato a vivere dopo il lockdown, hanno comunque deciso di rimanere a Norfolk insieme a tutti i bambini invece di tornare a Londra perché in campagna stanno molto meglio.

William è riuscito a lavorare usando il computer per vedere gente o portare saluti, ed insieme a Kate è stato in grado di sollevare l’umore del Regno Unito in questi tempi difficili e bui. Una volta però chiuso il portatile, si è anche divertito ad aiutare George a fare i compito a dipingere con Louis e ad inseguire Charlotte in giardino. Tutte esperienze di vita che lui non ha mai avuto nella sua infanzia.

La famiglia poi ha trascorso anche qualche giorno in barca nelle acque tranquille a largo della costa o correndo insieme ai cani sulla spiaggia. Altre volte invece, hanno addirittura cucinato tutti insieme sfornando torte e biscotti, quindi non c’è da meravigliarsi che non amino tanto tornare a Londra, figuriamoci poi il giorno del suo compleanno.