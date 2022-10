Ambra Angiolini fischiata dal pubblico a X Factor: cos'è successo

X Factor entra nel vivo. Rkomi, Fedez, Dargen D'Amico e Ambra Angiolini hanno scelto i loro talenti e formato le squadre che ora si sfideranno ai live. Le scelte fatte dall'attrice, però, non sono piaciute al pubblico che non solo l'ha fischiata durante le Last Call, ma l'ha anche criticata sui social network.

Qualcuno aveva già messo in discussione il suo ruolo di giudice nel talent, appena il suo nome risultò ufficiale. Ma dopo l'ultima diretta di X Factor Ambra Angiolini è stata bocciata in toto. La squadra messa insieme dall'attrice - composta da Matteo Siffredi, Lucrezia Maria Fioritti e i Tropea - non avrebbe rispecchiato il vero valore dei concorrenti eliminati e sui social network Ambra è stata duramente criticata: " Aveva tra i 12 della gran voci, potenzialmente da finale...e si è totalmente indebolita. L'inizio della fine è stato giovedì scorso, quando ha mandato a casa Colin McDonald", "È riuscita a superare l'incompetenza di Emma. Ma gli errori piu grandi li aveva gia fatti", "Non ha fatto scelte giuste, la squadra è molto scarsa, i migliori li ha mandati a casa ". Secondo i telespettatori, insomma, Ambra avrebbe scelto troppo "di pancia", eliminando artisti molto più validi di quelli scelti.

Fedez e la stoccata a Ambra